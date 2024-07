Este domingo, Lionel Scaloni consiguió su segunda Copa de América consecutiva luego de que la Selección Argentina venciera 1 a 0 a su par de Colombia en la final disputada en Miami, Estados Unidos.

Como siempre, a su lado estuvo su esposa, Elisa Montero, quien saltó al campo de juego para los festejos junto al resto de los familiares de jugadores y cuerpo técnico.

Scaloni y Elisa se mostraron a los besos y un video se viralizó por dos motivos: primero por la efusividad de los mimos; segundo, porque Marito, el utilero de Argentina, interrumpió la escena amorosa y también besó al DT campeón.

LOS MEJORES MEMES DE SCALONI Y SU ESPOSA EN LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA

LA HISTORIA DE AMOR DE LIONEL SCALONI Y ELISA MONTERO

Lionel Scaloni contó que con Elisa Montero, con quien tiene dos hijos, fue amor a primera vista. Cuando finalizaba su préstamo con Mallorca, el Scaloni futbolista cruzó su camino con Elisa. Lionel debía regresar a la Lazio de Italia, el club que en ese momento era dueño de su pase.

“Conocí a Elisa en 2008, cuando vine a jugar (a Mallorca). La conocí aquí estando de gira, ya teníamos nuestra edad: ella 30, yo 31. Yo me tenía que volver a Italia porque estaba cedido por la Lazio y fue un flechazo”, sentenció.

“Me pasé cuatro meses buscando su teléfono, en esa época no había Instagram ni nada, tuve que picar mucha piedra”, señaló.

Lionel Scaloni junto a su esposa y sus hijos.

Y agregó: “Tuve que contactar y fue difícil, ella jugaba al vóley, toqué a todos los clubes de vóley a ver si la conocían y nadie me daba su teléfono hasta que lo pude conseguir, pero habían pasado meses y yo ya casi que tenía que volver. Así que empezamos a hablar, a salir” relató el DT.

“Se me vencía el préstamo y le dije ‘me vuelvo, no me puedo quedar en Mallorca. Me gustaría que vengas’. Y a los dos meses se vino a Italia”.

El resto es historia. A los cuatro años de aquel primer encuentro, nació el primer hijo de la pareja en Italia. “Tuvimos a Ian, nuestro hijo mayor, y después al más chiquito, Noah, que nació acá en Mallorca”, recordó el DT durante una entrevista.

