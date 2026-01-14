El cine argentino tiene películas que marcaron una época, un momento, dejaron una huella que la convirtieron en una referencia clara. Y justamente esta comedia dramática que se acaba de sumar a Netflix es el caso.

Se trata de Luna de Avellaneda, una historia bien de barrio, de 2 horas y 23 minutos de duración, que cuenta con una dupla infalible: Ricardo Darín como figura estelar y Juan José Campanella como director.

De qué trata

Luna de Avellaneda trata sobre la profunda crisis de un emblemático club de barrio que, tras una época dorada, se enfrenta a la quiebra y la disolución.

// De la TV a Netflix: la miniserie de época de Juan José Campanella que interpeló a los argentinos

Se centra en el conflicto entre salvarlo a cualquier costo, como convertirlo en casino; o preservar su espíritu social y cultural original, mientras explora las vidas de sus socios, como Román (Darín), que deben decidir entre el pasado, el presente y sus propios sueños.

De este modo, tanto los socios como los descendientes de los fundadores se debaten entre una solución económica drástica y la preservación de sus ideales y memoria, en medio de un espejo de la crisis social y económica argentina de principios de los 2000.

Personajes centrales

Ricardo Darín interpreta a Román Maldonado, un socio leal y el protagonista, que se niega a aceptar la desaparición del club y lucha por mantener viva su esencia, representando la resistencia y la memoria.

Eduardo Blanco, Mercedes Morán y Ricardo Darín en Luna de Avellaneda.

Eduardo Blanco es Amadeo Grimberg, amigo de Román, otro socio fundamental que acompaña la lucha por el club y enfrenta sus propios conflictos personales.

Mercedes Morán se pone en la piel de Graciela, una socia que también vive de cerca la crisis, lidiando con la partida de su esposo y la situación del club.

El tráiler de la película Luna de Avellaneda, con Ricardo Darín.

Valeria Bertuccelli es Cristina, una chica compleja cuyas interacciones con Amadeo y la situación general del club añaden otra capa a la trama.

Se suman a ellos Silvia Kutika, Jose Luis Lopez Vázquez, Daniel Fanego, Atilio Pozzobon, Horacio Peña y Alan Sabbagh, entre otros.

El sello de Juan José Campanella

Con su estilo tan particular, Campanella narró el conflicto con una sensibilidad particular. No hubo villanos evidentes ni héroes absolutos. Cada decisión estuvo atravesada por la urgencia económica y por el peso de la historia compartida.

La película mostró discusiones que se repetían en miles de instituciones barriales del país, desde clubes hasta bibliotecas populares.

El cuento de las comadrejas, la película argentina dirigida por Juan José Campanella que está en Prime Video. Foto: AFP

Premios y nominaciones

Luna de Avellaneda recibió numerosas nominaciones, destacando en los Premios Cóndor de Plata (Argentina), donde fue la más nominada con 15 en categorías como Mejor Película y Director; y en los Premios Goya (España), nominada a Mejor Película Extranjera de Habla Hispana; también ganó en la Seminci de Valladolid (Mejor Actor para Ricardo Darín) y en el Festival de La Habana (Sonido).

// Netflix: esta remake de una comedia policial argentina de Damián Szifrón está entre lo más visto

Dupla exitosa

Pocas duplas resultan una garantía en la pantalla y esta es sin dudas una de ellas en el cine nacional. Ricardo Darín protagonizó varias películas icónicas dirigidas por Juan José Campanella, entre ellas El mismo amor, la misma lluvia (1999), El hijo de la novia (2001), Luna de Avellaneda (2004) y la aclamada El secreto de sus ojos (2009), que ganó el Premio Óscar a Mejor Película Extranjera.