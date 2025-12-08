Hablar de Ricardo Darín es mencionar al actor de mayor prestigio en la actualidad, no solo a nivel local sino internacional. Un artista que en muchas de sus películas se atrevió a bucear en aguas turbias de la historia argentina, con papeles comprometidos en los que supo brillar.

En este caso, la referencia es a Kóblic (2016), donde los vuelos de la muerte durante la dictadura militar en Argentina resultan el motor del relato de poco más de una hora y media dirigido por Sebastían Borensztein.

De qué trata Kóblic

La película disponible en Disney+ trata de un excapitán de la Armada argentina, Tomás Kóblic, que participó en los “vuelos de la muerte” durante la última dictadura militar.

Atormentado por su pasado, huye y se esconde en un pequeño pueblo llamado Colonia Elena, donde intenta rehacer su vida bajo una nueva identidad, trabajando con aviones fumigadores.

Allí, se enfrenta a sus demonios internos, un pasado que lo persigue y un comisario corrupto.

Oscar Martínez, Sebastián Borensztein y Ricardo Darín.

“Hablamos de un lugar que no existe en el mapa, dominado por un comisario. Esta es la historia de un capitán de la Armada que huye de sus propios camaradas. Kóblic es un personaje del cine negro en una película de género. Un tipo que rehuye de cumplir órdenes que están más allá de los límites morales y personales, entonces, se tiene que escapar y pasa al bando de los traidores”, explica Borensztein, que dirigió a Darín en Un cuento chino.

“En un país sin ley, Koblic impondrá la suya”, es el lema que usaron para promocionar el filme, que se rodó siete semanas en la provincia de Buenos Aires y tuvo un cierre en Madrid, España.

Por su parte, Darín confió en su momento que recomendaría verla a algunas personas que podrían sentirse afectadas. “A mí me pasó como actor, a cargo de la recreación, un proceso tan doloroso y tan difícil de digerir que no puedo imaginar lo que puede pasar a alguien vinculado directamente”, explicó.

Quiénes actúan

Darín interpreta al personaje principal de Kóblic, pero junto a él hay otras grandes figuras. Tal es el caso de Oscar Martínez, quien interpreta al comisario Velarde, un personaje corrupto y amenazante; e Inma Cuesta actúa como Nancy, una mujer que vive en el pueblo y que se relaciona con Kóblic.

Ricardo Darín se pone en la piel de Tomás Kóblic, un excapitán de la Armada.

Otros participaciones notables son las de Javier Tortarolo (Werlinker), Marcos Cartoy Díaz (Luis), Rafael Fernández Rosendo (Don Alberto), Juan Bernardo Forteza (Omar), y Norberto Daniel Muñoz (Enzo), entre otros.

Tres películas con Darín sobre la dictadura en Argentina

Argentina, 1985. Inspirada en la historia real de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar a contrarreloj y bajo constante amenaza a la más sangrienta dictadura militar argentina.

Kamchatka. Dirigida por Marcelo Piñeyro, la historia se desarrolla en Argentina durante la última dictadura militar, mostrando la vida de una familia que vive escondida en el campo y se ve obligada a cambiar de identidad para sobrevivir.

La cordillera. Trata sobre el presidente de Argentina, Hernán Blanco (interpretado por Darín), quien asiste a una cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile. Mientras intenta forjar alianzas geopolíticas, se enfrenta a un drama personal y político que lo obliga a confrontar un pasado de corrupción y sus propios “demonios” internos.