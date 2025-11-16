Para aquellos amantes de la política, incluso internacional, las plataformas de streaming también tiene una oferta especial, que rompe con las clásicas ficciones de suspenso o comedias románticas. Y no solamente llegadas de Estados Unidos o Europa, sino producciones de cine nacional.

En este caso HBO Max guarda la película La cordillera, protagonizada nada menos que por Ricardo Darín junto a Dolores Fonzi, una dupla que ya había coincidido en Truman (2015) de Cesc Gay.

A su vez, la cinta está dirigida por Santiago Mitre, quien ya había trabajado con Fonzi en Paulina (2015). Y es la segunda colaboración de Mitre con el guionista Mariano Llinás, responsable del guión de este filme y también de Paulina.

// El thriller argentino con Gerardo Romano y Martina Gusmán que arrasa en Prime Video

Con una duración de 1 hora 54 minutos y estrenada allá por 2017, la ficción hoy tiene más vigencia que nunca por el eje que aborda.

Cuál es la trama

La cordillera trata sobre Hernán Blanco, el presidente de Argentina, quien asiste a una cumbre de mandatarios latinoamericanos en Chile para definir una alianza petrolera mientras enfrenta la corrupción relacionada con su yerno y se debate si debe usar medios morales dudosos para dos del pasado.

En La cordillera, a Darín y Fonzi se suma Érica Rivas.

La llegada de su hija Marina, desencadena un drama familiar. Ella parece estar lidiando con recuerdos del pasado, pero la trama juega con la ambigüedad de si estos recuerdos son reales o si fueron implantados por su padre para ocultar un crimen.

Quiénes actúan

Ricardo Darín se pone en la piel de Hernán Blanco, el presidente de Argentina; mientras que Dolores Fonzi es Marina Blanco, su hija; y Érica Rivas, Luisa Cordero, su secretaria.

Se suman al elenco Daniel Giménez Cacho como Sebastián Sastre, el presidente de México; Elena Anaya, como Claudia Klein; Alfredo Castro, Desiderio García, un hipnotizador; y Gerardo Romano interpreta a Mariano Castex, el jefe de gabinete del presidente.

También actúan Paulina García, que hace de Paula Scherson, la presidenta de Chile; y

Christian Slater como Dereck McKinley, un enviado de Estados Unidos, entre otros.

// Ricardo Darín y Calu Rivero arrasan en un thriller oculto de HBO Max: de qué se trata

Dónde se filmó la película

El rodaje tuvo lugar en localizaciones naturales de Buenos Aires, Bariloche, Santiago de Chile y en el centro de esquí Valle Nevado en la Cordillera de los Andes.

Ricardo Darín interpreta al presidente de la Nación en La cordillera.

Tres producciones imperdibles sobre política internacional en streaming

Borgen. Explora la carrera de Birgitte Nyborg, quien se convierte en la primera mujer Primera Ministra de Dinamarca. Pone el foco en los entresijos del poder, las negociaciones, la relación entre la política y los medios de comunicación, y los desafíos personales y profesionales que enfrenta la protagonista. Tiene 4 temporadas.

La diplomática. Kate Wyler acepta el puesto de embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido en medio de una crisis internacional, y debe compaginar este nuevo y exigente rol con su turbulento matrimonio con su esposo, el también diplomático Hal Wyler. Son tres temporadas.

Rehén. Trata sobre una primera ministra británica cuyo esposo es secuestrado mientras ella se reúne con la presidenta de Francia. Ambas líderes deben enfrentarse a una crisis política, tomar decisiones inimaginables y desvelar secretos ocultos, ya que los captores amenazan con matar al marido si la primera ministra no renuncia a su cargo.