En el amplio catálogo que ofrece Netflix, las producciones de suspenso figuran siempre al tope del ranking de lo más visto por los suscriptores. Pero hay un aspecto más que juega un papel importante: si la intriga se mezcla con conflictos y luchas del poder político, sin duda se potencian y resultan un imán para el televidente.

En este contexto aparece Rehén (Hostage), la miniserie de cinco episodios creada y dirigida por Matt Charman, conocido por el filme El puente de los espías, por el que fue nominado al Oscar a Mejor guion original.

“Me moría por encontrar la historia correcta para contar con Suranne y, honestamente, creo que lo que ella ha hecho con este personaje va a volar la cabeza de los espectadores de Netflix”, contó el artífice de este nuevo éxito del gigante del streaming.

De qué trata la miniserie Rehén

La nueva serie de Netflix hace vibrar a los usuarios con una trama imperdible, que muestra cómo una cumbre bilateral se convierte en un terreno de tensiones extremas entre Reino Unido y Francia.

Suranne Jones se pone en la piel de la Abigail Dalton en Rehén, el thriller político de Netflix.

La historia sigue a Abigail Dalton, recientemente elegida como Primer Ministro de Inglaterra, quien viaja a reunirse con la presidenta de Francia, Vivienne Toussaint. Lo que parecía ser un encuentro diplomático clave se convierte en una pesadilla cuando su esposo Alex fue secuestrado en Guayana Francesa junto a otros médicos de la organización Médicos sin Fronteras.

Desde ese momento, la mandataria queda atrapada en una telaraña de amenazas, chantajes y secretos que ponen en riesgo no solo a su familia, sino también a la estabilidad de todo un país.

Quiénes actúan en Rehén, en Netflix

Suranne Jones (Coronation Street, Scott & Bailey) se pone en la piel de la protagonista Abigail Dalton; Julie Delpy (La trilogía de Antes, Trilogía de los Tres colores) interpreta a Vivienne Toussaint; y Corey Mylchreest (Queen Charlotte: A Bridgerton Story, The Sandman) como Matheo Lewis.

Rehén es uno de lo últimos éxitos de la plataforma de la N.

Además, el electo se completa con Lucian Msamati (Cónclave, Gangs of London) es en la ficción Kofi Adomako; Ashley Thomas (Them, 24: Legacy) como Dr. Alex Anderson; James Cosmo (Braveheart, Troy) como Max Dalton; Martin McCann (The Pacific, Say Nothing) interpreta a John Shagan; y Jehnny Beth (Anatomía de una caída, An Impossible Love) como Adrienne Pelletier.

Cuáles son las claves del éxito de la serie Rehén

Trama de suspenso político. Explora la presión extrema sobre las líderes ante un secuestro y una amenaza, ofreciendo una experiencia de thriller político contemporáneo y actual.

Formato breve. La miniserie consta de solo 5 episodios, lo que la hace fácil de ver y perfecta para los que buscan historias concisas pero impactantes.

Actuaciones destacadas. La serie presenta un elenco de calidad, con actuaciones convincentes de las protagonistas que elevan la narrativa.

Producción y escenarios. Utiliza locaciones reales en el Reino Unido y otros escenarios para dar un tono realista y una atmósfera adecuada al drama de suspenso.

Reflexión sobre la democracia. Más allá del entretenimiento, la miniserie ofrece una reflexión sobre la defensa de la democracia en tiempos de crispación social.