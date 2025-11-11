Está más que claro que no solo de comedias costumbristas vive el cine argentino en el streaming, ya que de un tiempo a esta parte las plataformas sumas a sus catálogos películas de distintos géneros capaces de atrapar al público por su trama y sus actuaciones.

En este caso, Amazon Prime Video ofrece un thriller lleno de suspenso y misterio, protagonizado por Gerardo Romano y Martina Gusman, que data de 2020.

Se trata Voces secretas, una cinta de 95 minutos, producida y dirigida por Rodolfo Carnevale, cuyo estreno se llevó a cabo en 2021.

De qué trata Voces secretas

La historia está ambientada en Dolores, provincia de Buenos Aires, durante el año 1975.

A la mañana siguiente de una fiesta en la casona familiar, el patriarca Fermín López, un poderoso y odiado empresario, aparece muerto de una puñalada sentado frente a su escritorio.

El suboficial Alberto Rodríguez (Romano) y la agente Marta Colombo (Gusmán) serán los encargados de llevar adelante una investigación que, a medida que avance, irá revelando una serie de tenebrosos secretos escondidos detrás de una de las familias más influyentes de la ciudad.

Gusmán en una escena de Voces secretas, en Prime Video.

De este modo, irán apareciendo pistas durante la investigación policial y saldrán a la luz mentiras que involucran a cada uno de los miembros del clan familiar, lo que hace que cada uno sea sospechoso como en las mejores novelas de misterio.

Pero, vale destacar, el crimen cuenta con un culpable confeso, pero al que nadie le cree ni una sola palabra. Sucede que todos tenían motivos para cometer el asesinato, ya que de algún modo eran “víctimas” del difunto López.

Quiénes actúan

Además de los protagónicos de Romando y Gusmán como los investigadores en la historia, completan el elenco más figuras de la escena nacional.

Roly Serrano (el comisario Benítez), Andrea Ferratti (Laura López), Claudio Santorelli (Fermín López), Tupac Larriera (Francisco López), Ezequiel Castaño (Pedro Nogués), Diego Alonso (Ricardo), Patricia Viggiano (jueza) y Brian Buley (Victorino).

Por qué verla

Los críticos marcaron algunos puntos positivos sobre la película argentina:

Interesante premisa. La crítica la considera valiosa por su enfoque en el reverso de un asesinato familiar, mostrando las verdades ocultas detrás de una fachada perfecta.

Contexto político. Se resalta que la trama se sirve del contexto político de la época que antecedió a la última dictadura argentina para crear tensión.

Rol activo del espectador. La película es elogiada por su técnica narrativa, que ofrece al espectador las mismas herramientas que los personajes para resolver el caso, haciéndolo partícipe del veredicto final.

Tono agridulce. Se menciona que la inclusión de pequeñas dosis de humor ayuda a contrarrestar el conflicto central de la historia.

Gerardo Romano viene de un papel destacado como Antín en El marginal.

Qué ver con Gerardo Romano y Martina Gusmán en el streaming

Sin dudas uno de los últimos papeles de Romano en la ficción, que incluso dejó su sello por frases icónicos (muchos de ellos insultos) que se volcaron a lo cotidiano, es el de Sergio Antín, el el inescrupuloso y corrupto director de un penal de la serie El marginal, que ahora también aparece en el spin off En el barro.

La versátil actriz de 47 años se luce en numerosas ficciones, y de hecho comparte con Romano un trabajo impecable en El marginal. Allí se pone en la piel de Ema Molinari, una asistente social que debe pasar las mil y una dentro y fuera de la prisión.