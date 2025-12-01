El cine argentino encontró en la última dictadura militar que sufrió el país numerosos casos aberrantes que llegaron a la pantalla grande. Una época oscura que llevó a guionistas y directores a querer profundizar en historias, algunas más y otras menos conocidas.

Y entre la numerosa oferta que se puede encontrar en las plataformas, aparece un thriller que recrea, justamente, un asesinato llevado a cabo en los 80. Se trata de Un crimen argentino, disponible en HBO Max.

La cinta dirigida por Lucas Combina, contó con la producción de Juan Pablo Buscarini y el guion estuvo en manos de Sebastián Pivotto, Jorge Bechara y Matías Bertilotti. Y está basada en la novela homónima escrita por el periodista rosarino Reynaldo Sietecase, publicada en 2002 por Editorial Alfaguara.

La situación impresentable de un crimen que pudo ser resuelto con mayor rapidez, o incluso evitado sin la corrupción policial. “El mundo está lleno de malas personas y la mayoría está suelta”, se escucha decir, y mucho tiene que ver con esta producción.

De qué trata Un crimen argentino

Este thriller de investigación político criminal, que además está basado en un hecho real ocurrido en los años ochenta en Argentina, narra la desaparición de un hombre de negocios en la ciudad de Rosario.

La filmación de la película, con Nicolás Francella.

Dentro del marco de la dictadura militar, el caso será asignado a dos secretarios de un juzgado de instrucción a muy pocas semanas de que uno emigre a España. Razón que convierte a este caso en una carrera contra reloj, en donde los juristas intentarán resolver un caso plagado de trabas, negligencias y una clara interferencia por parte de una policía corrupta.

Quiénes actúan

Nicolás Francella. El hijo del gran actor argentino, quien se destacó en la serie de televisión Aliados, es Antonio González Rivas.

Matías Mayer. El porteño, quien también es actor y cantante, y conocido por la obra de teatro Casi normal, toma su papel en esta cinta argentina como Carlos Torres.

Malena Sánchez. La actriz que debutó a los 18 años de edad con Familia para armar, interpreta a María.

Alberto Ajaka. Conocido por la telenovela Guapas y la serie de televisión Signos, Alberto Ajaka es el oficial Servera.

Darío Grandinetti. El actor rosarino, quien supo formar parte de exitosos elencos, es Mariano Márquez.

El filme inspirado en un libro de Reynaldo Sietecase está disponible en HBO Max.

La historia real detrás de Un crimen argentino

La novela en la que se inspira la película relata el caso real sobre la desaparición del empresario rosarino Jorge Salomón Sauan, el 16 de diciembre de 1980, en el Club Social Sirio Argentino.

Más adelante, se descubrió que el responsable fue el propio José Carlos Masciario, su abogado y con quien fue a tomar unos tragos al club. Y quien exigió a la familia de la víctima un monto de un millón de dólares como pago para su rescate.

Qué dijo Reynaldo Sietecase sobre el crimen

“No todo se transforma. Hay cosas que desaparecen sin dejar rastros. Cuerpos que se borran para siempre”, describe el escritor parte de su novela que fue vendida con mucho éxito y como película está en HBO Max.

”Este crimen se cometió durante la dictadura sin ninguna connotación política. El disolver un cuerpo en ácido funciona como metáfora de cómo mataba el Estado”, agregó Sietecase.