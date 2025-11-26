Se sabe que Guillermo Francella es uno de los actores argentinos más convocantes en la actualidad, y solo su nombre como protagonista de una película resulta un imán para el público, en especial en Argentina.

Así es que los fanáticos de esta figura, pueden encontrar en Netflix una joya que pocos recuerdan, y que lo muestra en un papel comprometido.

La cinta de casi dos horas fue un éxito comercial: según datos del INCAA, se convirtió en la película argentina más vista del primer semestre de 2018. Recibió elogio por su guion complejo y por la forma en que expone la fragilidad humana en un contexto social desigual.

Está dirigida por el realizador argentino Armando Bó Jr., quien ganó un premio Óscar por ser miembro del equipo de guionistas de Birdman, del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

De qué trata Animal

En la película Animal, Francella trabaja junto a Carla Peterson.

La trama sigue a Antonio, un hombre acomodado y ordenado que trabaja en un frigorífico y debe encontrar un donante de riñón de manera desesperada.

Mientras espera en un sistema de salud lento y burocrático, su desesperación lo empuja hacia límites éticos que jamás había imaginado. Y para conseguir el órgano, entra en una peligrosa y tensa relación con una pareja de bajos recursos, Elías y Lucy, que se lo ofrecen a cambio de su casa. Pero las cosas no salen como lo planeado.

El tráiler oficial de Animal, con Guillermo Francella.

La película explora la transformación psicológica de un hombre “normal” bajo presión extrema, mostrando cómo un instinto básico de supervivencia puede borrar las creencias morales. Es un thriller psicológico que ahonda en el egoísmo y las diferencias sociales.

Quiénes actúan

Además de Guillermo Francella en el papel principal como Antonio Decoud, actúan otras destacadas figuras:

Francella interpreta a Antonio, un hombre que debe encontrar un donante de riñón de manera desesperada.

Carla Peterson interpreta a Susana Decoud, la esposa de Antonio, que ve cómo su vida ordenada se desmorona. Federico Salles se pone en la piel de Elías Montero, un hombre que, junto a su pareja, se cruza en el camino de Antonio en busca de una forma de sobrevivir. También, Mercedes de Santis, como Lucy Villar, la esposa de Elías, quien también se ve envuelta en la tensa negociación.

Se suman Gloria Carrá, como Josefina Hertz y Marcelo Subiotto, como Gabriel Hertz, entre otros.

Tres películas imperdibles con Francella en Netflix

El secreto de sus ojos (2009). La ganadora del Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera trata sobre un agente judicial jubilado, Benjamín Espósito (Ricardo Darín), que escribe una novela sobre un antiguo y brutal caso de asesinato sin resolver para cerrar ese capítulo de su vida. Francella interpreta a Pablo Sandoval, su colega y amigo.

Corazón de león (2013). ​El actor encarna a un tipo carismático que mide 1,36 m y desafía prejuicios. Este éxito se ha convertido en una franquicia. Existen versiones de este relato hechos en Colombia, Francia y Perú.

Mi obra maestra (2018). Brillante sátira sobre el mundo del arte. Francella interpreta a Arturo, un galerista dispuesto a todo para mantener su estatus y Luis Brandoni es Renzo, un artista ermitaño y de malos modales cuya carrera se ha estancado.