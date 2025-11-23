Pocos lo saben pero la primera serie argentina original de Netflix está protagonizada por Juana Viale, junto a Pablo Echarri, Daniel Hendler y el modelo y actor español Andrés Velencoso.

La referencia es a Edha, una serie de suspenso y subido de tono estrenada allá por 2018, que solo contó con una temporada de 10 episodios, cuya autoría y dirección pertenecen a Daniel Burman, responsable de películas como El rey del Once y El nido vacío.

“Fue un camino de aprendizaje porque siempre desarrollaba los proyectos en soledad, y de pronto me encontré en una mesa con personas con mucho conocimiento que me pusieron en un lugar de exigencia a los 40 años”, reconoció en su momento Burman.

Y destacó: “Me gusta ver que mis personajes, más allá de la condición social, tienen los mismos dilemas morales. Por mucho tiempo creímos que las clases bajas tienen problemas concretos de lo cotidiano y las clases altas pueden reflexionar sobre lo que es la vida. Eso no es justo, es triste, es reducir al sujeto de alguna manera a su condición social”.

De qué trata Edha

La historia sigue a Edha Abadi (Viale), una exitosa diseñadora de modas y madre soltera, cuya vida cambia radicalmente cuando conoce a un misterioso modelo llamado Teo (Velencoso).

El tráiler oficial de Edha, por Netflix.

La química entre ambos se convierte en la inspiración para una nueva línea de ropa masculina que promete revolucionar el mundo de la moda.

Sin embargo, los oscuros secretos y los planes ocultos de Teo desencadenan una serie de traiciones y conflictos que pondrán en jaque la vida profesional y personal de la protagonista.

Edha es un thriller subido de tono que tiene a Juana Viaje como protagonista.

Edha tiene muchos condimentos atractivos: hay una historia pasional y humor, tiene espectáculo y todo el mundo de la moda que la atraviesa y le otorga un distintivo, con su estética y las particularidades de un universo atrapante y para muchos ajeno.

Quiénes actúan en Edha

El elenco está compuesto por un grupo destacados de actores que aportan profundidad y emoción a la trama.

Juana Viale se pone en la piel de Edha Abadi, la diseñadora visionaria y madre soltera que debe enfrentarse a los secretos que amenazan con destruir su vida; Andrés Velencoso es Teo, el modelo inmigrante que guarda oscuros propósitos; mientras que Osmar Núñez interpreta a Lorenzo Abadi, el padre y socio de Edha, que también juega un papel crucial en el desarrollo de la trama.

La trama de esta ficción gira en torno del mundo de la moda.

A ellos se suman Daniel Hendler como Andrés Pereyra, un fiscal que investiga un caso relacionado con la protagonista; Pablo Echarri como Luciano Jáuregui, expareja de Edha y padre de Elena, esta última interpretada por Delfina Chaves.

Completan el elenco Carla Peterson en el papel de Tatiana Aragón, una mecenas de la moda y socia del padre de Edha; Osmar Núñez como Lorenzo, padre y socio de Edha en la casa de moda; y Julieta Cardinali como Bárbara, la mujer de Jáuregui.

Críticas duras

A pesar de las críticas duras que tuvo la serie, algunos espectadores defendieron la serie, elogiando su sensualidad, la calidad de su fotografía y el vestuario, e incluso hubo quienes la catalogaron como una de las series desconocidas más interesantes de Netflix.