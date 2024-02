A fines de 2014, la relación de pareja de Mariana “Loly” Antoniale y Jorge Rial llegó explosivamente a su final. Concluido el vínculo, la entonces vedette bajó su perfil, se alejó del mundo artístico y empezó de cero en Miami.

A casi diez años de irse del país, Antoniale le dio una nota a Pablo Layus para Intrusos en la que no solo expuso sus ganas de volver a hacer teatro en Argentina, sino que también reveló el motivo de su fuerte cambio de vida tras separarse de Rial.

¿POR QUÉ MARIANA ANTONIALE DEJÓ TODO TRAS LA SEPARACIÓN DE JORGE RIAL Y SE FUE A MIAMI?

Pablo Layus: -¿Cómo está tu vida allá (Miami)? ¿Qué estás haciendo?

Mariana Antoniale: -Divina, divina, playa, sol, divina.

Layus: -¿Pareja?

Antoniale: -Divina.

“Yo cuando decidí dar un paso al costado fue para priorizar mi vida, mi paz... El ambiente es muy cruel”.

Layus: -No te gusta hablar mucho de eso, ¿no?

Antoniale: -No me gusta hablar nada.

Layus: -¿Por pedido de él? ¿No quiere tanta exposición o es por vos?

Antoniale: -Yo cuando decidí dar un paso al costado fue para priorizar mi vida, mi paz, y así estoy bien. A la gente no le importa.

Layus: -¿Te han atacado mucho?

Antoniale: -Yo creo que el ambiente es muy cruel. Y no lo digo a modo tan personal, sino que es muy cruel… Yo no me quedé en el ambiente, claramente no habré estado preparada mentalmente para soportar eso.