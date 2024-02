A una semana de llegar a su tierra natal Córdoba, Mariana “Loly” Antoniale habló a fondo con Pablo Layus de su radical cambio de vida, a casi 10 años de la separación de Jorge Rial.

Finalizada la pareja con el conductor, Mariana se retiró del mundo artístico y se mudó a Miami, lugar en el que actualmente reside.

Antoniale afirmó en nota con Intrusos que la ilusiona la idea de volver a hacer teatro y que le encantaría que sea de la mano de Florencia de la Ve.

MARIANA ANTONIALE HABLÓ DE SUS GANAS DE VOLVER AL TEATRO

Pablo Layus: -Pero mirá que linda que estás, la verdad, te sientas bien en Miami...

Mariana Antoniale: -Me sienta bien Córdoba. Córdoba con la familia. Estoy feliz, feliz, emocionada. Llegué el jueves pasado… No sé cómo tendré la cara porque me lloré todo. Acabamos de ver Mamma Mía, la verdad que es un espectáculo divino.

Layus: -Y cuando venís acá, porque sé que estuviste viendo El Oficial Gordillo, ¿te dan ganas de volver?

Antonieale: -Amo el teatro, amo. Siempre, siempre me dan ganas de volver al teatro. Sí, me encanta. Me encantaría volver con Flor (de la Ve). ¿Por qué no? Me encantaría, sería genial, ¿se animará Flor? ¡Qué temporadas maravillosas! Extraño. Eso sí que extraño.

“Amo el teatro. Siempre me dan ganas de volver al teatro. Me encantaría volver con Flor (de la Ve). Eso lo extraño”.

Layus: -¿Cuál fue la última temporada que hiciste? ¿Fue cuando estabas con Jorge (Rial)?

Antoniale: -Sí, sí.

Layus: -¿Y después por qué nunca más?

Antoniale: -Gracias a Dios siempre me tuvieron en cuenta para ofrecerme hacer temporada, pero bueno, por una decisión muy personal, decidí dar un pasito al costado.

Layus: -¿Estás alejada totalmente de lo que es la actuación?

Antoniale: -Por el momento sí.

Layus: -¿Y por qué? ¿Tu cabeza te lo pidió?

Antoniale: -Siempre prioricé mi paz mental. Por eso fue la decisión de alejarme… Cuando decidí dar un paso al costado fue para priorizar mi vida, mi paz, y así estoy bien. A la gente no le importa.