Se realizó el lanzamiento oficial de la segunda temporada de “Máxima”, la serie de HBO Max protagonizada por Delfina Chaves, con un evento que reunió a distintas figuras del espectáculo.

Entre los presentes se destacaron Paula Chaves, Simón Hempe, Evitta Luna, Fran Rizzaro, además de talentos de la serie como Carolina Kopelioff.

Las fotos del lanzamiento oficial de la segunda temporada de “Máxima”

Delfina Chaves y Carolina Kopelioff.

Delfina Chaves





Carolina Kopelioff





Delfina Chaves y Carolina Kopelioff con Mariano César.





Evitta Luna





Barbie Simons





Delfina y Paula Chaves con su papá Miguel Ángel





Fran Rizzaro y Simon Hempe.

Cuándo y dónde ver “Máxima, segunda temporada”

La nueva temporada se estrena el 19 de marzo en toda Latinoamérica a través de HBO Max, y continuará explorando la historia de Máxima Zorreguieta, la argentina que se convirtió en reina de los Países Bajos.

De qué trata “Máxima, segunda temporada”

Con un total de seis episodios, la serie profundiza en su recorrido personal y su consolidación dentro de la realeza.

En esta segunda entrega, el personaje interpretado por Delfina Chaves atraviesa una etapa más madura, enfrentando el desafío de encontrar su lugar dentro de la familia real.

La trama pone el foco en el equilibrio entre sus aspiraciones personales, las exigencias institucionales y la mirada constante de la sociedad holandesa.

Los nuevos personajes de la serie

La ficción, coprotagonizada por Martijn Lakemeier, suma nuevos personajes que amplían el universo político y familiar. Entre ellos se destaca la participación de Carolina Kopelioff, quien interpreta a Inés Zorreguieta.

Desarrollada por Millstreet Films en coproducción con FBO y Beta Film, la serie cuenta con la dirección de Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Núñez. Además, la primera temporada completa ya se encuentra disponible en HBO Max.