La espera está llegando a su fin para los fanáticos de la música. Lollapalooza Argentina confirmó cuándo dará a conocer el esperado lineup de su edición 2027, que será la duodécima del festival en el país.

La gran noticia llegará este jueves 8 de octubre a las 12 del mediodía, momento en el que finalmente se revelarán los artistas que serán parte de la próxima edición de Lollapalooza Argentina.

El anuncio genera especial expectativa entre los seguidores del festival, que aguardan conocer qué figuras nacionales e internacionales integrarán la grilla de uno de los eventos musicales más importantes del país.

Foto: prensa Lollapalooza Argentina

Foto: prensa Lollapalooza Argentina

Cuándo se anuncia el lineup de Lollapalooza Argentina 2027

El lineup completo de Lollapalooza Argentina 2027 se conocerá el jueves 8 de octubre a las 12 horas.

La organización confirmó oficialmente el día y horario a través de las novedades de la próxima edición. La revelación pondrá fin a la cuenta regresiva y permitirá conocer finalmente quiénes serán los protagonistas del festival.

Por el momento, no fueron informados en el material oficial los nombres de los artistas que integrarán el lineup, por lo que cualquier lista o supuesto sobre las figuras que podrían participar debe tomarse como especulación.

Foto: prensa Lollapalooza Argentina

Cuándo es Lollapalooza Argentina 2027

La próxima edición de Lollapalooza Argentina se realizará durante tres jornadas:

12 de marzo de 2027

13 de marzo de 2027

14 de marzo de 2027

El festival tendrá nuevamente como escenario al Hipódromo de San Isidro, donde se desarrollará la duodécima edición argentina.

Foto: prensa Lollapalooza Argentina

La organización ya comenzó a palpitar la nueva edición desde el predio y presentó la cuenta regresiva para uno de los momentos más esperados por los fanáticos: descubrir quiénes serán los artistas que formarán parte del festival.

Lollapalooza Argentina estrenó un canal de WhatsApp

Como parte de las novedades previas al anuncio del lineup, Lollapalooza Argentina también estrenó su canal oficial de WhatsApp.

Según comunicó la organización, por esa vía se compartirán novedades relacionadas con la próxima edición. El propio festival dejó abierta la posibilidad de que allí puedan aparecer pistas o sorpresas antes de la revelación oficial del lineup.

Foto: prensa Lollapalooza Argentina

La expectativa, de esta manera, no se limita únicamente al anuncio de los artistas: el nuevo canal se suma a las redes sociales oficiales como otra vía para seguir las novedades de #LollaAR.

Entradas para Lollapalooza Argentina 2027

Los abonos para Lollapalooza Argentina 2027 se encuentran a la venta exclusivamente a través de AllAccess, según informó la organización.

El comunicado también señala que pueden adquirirse hasta en seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa y advierte que quedan los últimos tickets de la Preventa

Foto: prensa Lollapalooza Argentina

De esta manera, mientras los fanáticos cuentan las horas para conocer la grilla, el festival ya tiene definidas sus fechas, su sede y el sistema de venta de entradas.

Este jueves 8 de octubre a las 12 será el momento clave: Lollapalooza Argentina finalmente revelará su lineup 2027.