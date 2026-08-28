Después de 15 años de relación, Magui Bravi tomó la difícil decisión de separarse de Octavio Cattaneo, su pareja y padre de su hijo. Ahora, la actriz compartió a través de su cuenta de TikTok un breve video donde muestra el brote que sufrió en la piel cuando estaba viviendo este doloroso proceso.

“Casi se me cae la piel de toda la cara”, reconoció Magui al inicio del video que grabó frente a cámara. Luego, contó que el diagnóstico médico que recibió en ese momento era una dermatitis perioral.

“Ultimamente usé muchos filtros porque tenía la cara reventada”, admitió más adelante sobre el proceso que atraviesa desde enero, momento en el que decidió separase de su pareja y padre de su bebé.

Magui Bravi está separada de Octavio Cattaneo (Foto: Instagram @maggiebravi)

EL BROTE QUE SUFRIÓ MAGUI BRAVI EN EL ROSTRO

“Las separaciones salen caras. Yo pensé que la venía piloteando increíble y no”, reconoció Magui Bravi en el video que subió a su cuenta de TikTok. La modelo y actriz contó que el proceso de separación se “materializó” en el mes de enero y, poco después, descubrió que tenía un grave problema en la piel.

Magui Bravi mostró el brote que sufrió tras su separación (Video: TikTok @maguibravi)

“Yo me separé en enero. Si bien veníamos con un proceso, en enero se materializó, me mudé, armé otra casa, empecé una rutina de convivir solo con mi bebito y pensé que venía genial, pero un día me desperté y lo que era un granito, era una gran mancha roja. Y de repente eran todos granitos”, reveló.

Si bien señaló que para muchos puede no parecer grave, en su caso, que trabaja con la imagen, lo es. “Yo trabajo con mi cara. Una cosa es estar medio matada por no dormir y otra cosa es llegarle a la maquilladora de la película con la cara toda brotada”, aseguró la actriz que inició varios tratamiento para curarse.

Magui Bravi mostró el brote que sufrió tras su separación (Captura: TikTok @maguibravi)

Finalmente dio con un profesional que la pudo ayudar. “El médico número cuatro fue el que me dijo que era una dermatitis perioral, que no iba a bajar con todo lo que me habían dado y me dio dos cremas”, recordó la actriz que agregó: “La cuestión es que el estudio de sangre me dio pésimo. Tenía el cortisol en las nubes y tenía una hormona flotando ahí muy mal”.

“Con lo cual mis defensas también bajaron, mi piel estaba respondiendo a esa hormona y me estaba generando toda esta situación... Es decir, mi piel vivía como en una batalla campal”, relato. “Así que empecé toda una dieta antiinflamatoria para curar mi intestino, empecé a hacer pilates, a meditar, a usar audios subliminales y un montón de cosas que les voy a ir mostrando que me cambió la vida. Hago este video porque me llegaron los nuevos estudios y estoy perfecta. Mis estudios de sangre están increíblemente bien”, cerró Magui.