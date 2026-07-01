Magui Bravi se animó a relatar el costado más duro de su maternidad y el impacto que tuvo en su vida personal.

En una charla en el streaming Bondi, la bailarina abrió su corazón y compartió cómo fue atravesar un embarazo de riesgo, una cesárea de emergencia y una profunda depresión postparto, situaciones que terminaron influyendo en la separación de su pareja.

La artista reconoció que la decisión de separarse no fue fácil y que el proceso llevó mucho tiempo.

“Tomar esa decisión nos tomó un año entero y acomodarnos nos tomó un montón, porque una nueva casa, mucho tiempo juntos, pasar a ser madre soltera, es re difícil”, confesó.

Magui Bravi en la apertura de una tienda infantil (Foto: Movilpress).

Bravi relató que el embarazo no fue sencillo y que todo el proceso resultó determinante en el desenlace de la relación.

“Tuvimos un embarazo de riesgo, una cesárea de emergencia, yo tuve una depresión postparto muy grande, así que probablemente eso influyó”, explicó.

Magui Bravi habló de la maternidad y de su separación del padre de su bebé (Foto: captura de Bondi).

La bailarina describió el momento como “muy tremendo”: “Para mí fue muy frustrante, me cuidé toda la vida y ahora que necesitaba mi cuerpo no funcionaba”, expresó.

Además, contó que la lactancia fue otro desafío: “Cuando el nene nació, yo estaba súper estresada, me costó mucho la lactancia, todo eso llevó también a que, no solo químicamente, sino que en mi cabeza sentía que no iba a poder y no podía disfrutar de mi hijo”.

MAGUI BRAVI Y LA PRESIÓN DE MOSTRAR UNA MATERNIDAD PERFECTA EN REDES SOCIALES

Durante la entrevista en El Ejército de la Mañana, Magui Bravi también habló sobre la presión de aparentar una maternidad ideal en las redes sociales.

“Yo quería mostrar en las redes una maternidad perfecta, rosa, divina, yo con mi bebé en el cuarto y no sé qué. Pero después un día dije ‘yo tengo que contar la verdad’ y la verdad es que no la pasé tan bien”, admitió.

Magui Bravi habló de la maternidad y de su separación del padre de su bebé (Foto: captura de Bondi).

Al sincerarse, se encontró con el apoyo de otras mujeres que atravesaban situaciones similares.

“Me encontré con una comunidad de mujeres, que aparecieron solo a sostenerme y en la misma. No es poner una foto en redes que estás divina y todo está genial, ojalá hubiese sido así. Lo intenté, de hecho lo hice un tiempo y después dije, che, estos posteos no son reales. Vamos a la verdad”, reflexionó.

LA RELACIÓN DE MAGUI BRAVI CON SU EX Y EL DESAFÍO DE SER MADRE SOLTERA

A pesar de la separación, Magui Bravi destacó el rol del papá de su hijo. “Siempre será el papá de mis hijos, yo eso lo supe siempre”, aseguró. La bailarina remarcó que, aunque la ruptura fue difícil, ambos priorizaron el bienestar del niño.

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El testimonio de Magui Bravi expuso la cara menos visible de la maternidad y el desafío de reconstruirse después de una crisis personal, dejando un mensaje de sinceridad y empatía para quienes atraviesan situaciones similares.

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