Magui Bravi se animó al bob francés con flequillo recto, un estilo que define como sofisticado y con personalidad.

El cambio es notorio: pasó de lucir su cabello castaño oscuro a la altura de los hombros con mechas en capas, a un corte estructurado a la altura de la mandíbula con un flequillo grueso y recto que enmarca su rostro de manera contundente.

CRÉDITO: INSTAGRAM

EL NUEVO DESAFÍO DE MAGUI BRAVI

El nuevo look no es casual. La transformación está directamente vinculada a su próximo gran desafío profesional: protagonizar “Lunática”, la película de ciencia ficción dirigida por Martín Basterretche.

En esta producción, Magui interpretará a Juana, un personaje que, según anticipan, marcará un antes y un después en su carrera artística.

La actriz compartió el cambio en sus redes sociales con un video donde muestra el “antes y después”, luciendo segura y cómoda con su nueva imagen. El corte bob clásico, combinado con el flequillo recto, le otorga un aire retro y vanguardista a la vez, perfecto para dar vida a un personaje futurista.