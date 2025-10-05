Magui Bravi estrenó Desde adentro, su nueva película dirigida por Matías Rispau y contó como vivió uno de los desafíos más intensos de su carrera cuando filmó escenas de sexo, muy fuertes, embarazada de su hijo Galileo.

Bravi recordó en el ciclo Sola en los Bares cómo se organizó el equipo para grabar esas secuencias, una de ellas como una corredora olímpica, y la otra de sexo “jugadísima”, y qué significó para ella exponerse en ese contexto tan especial.

“Fueron escenas muy sexuales, muy jugadas. Estaba embarazada de Galileo de un mes. Entonces tuve que avisarles a Mati (Rispau) y al otro Mati (Matías Desiderio, coprotagonista y productor): ‘Chicos, estoy embarazada y hay dos escenas que las tenemos que grabar mañana ya’”, le contó Magui a Karim González.

MAGUI BRAVI REVELÓ CÓMO FUE FILMAR UNA JUGADA ESCENA DE SEXO ESTANDO EMBARAZADA

“Era muy jugada y ya estaba planteada así desde el guion. Entonces era o no la hacemos, o la hacemos con ropa, o no sé… pero en cuatro meses, el tiempo que estaba planteado el rodaje, se iba a notar la panza. Así que adelantamos solo dos jornadas del resto del plan de rodaje para hacerlas al toque”, señaló.

“Lo primero que se ve, estoy de un mes, y después, todo lo que sucede en la fábrica, estoy de cuatro meses”, detalló, en referencia a la carrera y a la escena de sexo, respectivamente. “El hecho de haber sido bailarina en ese tipo de escenas me ayuda un montón, porque para mí, mi cuerpo es básicamente una herramienta”, agregó.

“Nos cuidamos entre todos, estaba solo el director con nosotros y de hecho el director hizo cámara, ni siquiera estaba el cámara, no había nadie en set. Desocuparon todo. Y estábamos re tranquilos”, recordó la actriz, que aseguró que “no tiene mambos con su cuerpo y que lo vive como una herramienta de trabajo”.

“Para mí era una escena más. El único problema es que si la hacíamos cuatro meses después iba a tener panza de embarazo. Estaba desnuda y no se notó. Es un desnudo, nada más, no me es un problema…”, confesó, al tiempo que explicó que el padre de Galileo “está curado de espanto” tras 10 años juntos.

