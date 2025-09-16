Magui Bravi fue invitada a la tradicional mesaza de Mirtha Legrand y sorprendió al contar que ya suma más de 25 películas realizadas en su carrera como actriz, tras haber dejado atrás su etapa como bailarina.

La artista relató que su gran sueño siempre fue dedicarse al cine, aunque no le resultó fácil dar los primeros pasos. “Desde 2016 decidí dedicarme únicamente al cine y la actuación. Yo estudié toda la vida, pero al principio había prejuicios: me veían como la chica que baila y no me daban castings. Recién con el tiempo me dejaron hablar y demostrar lo que sabía”, explicó.

Con esfuerzo y constancia, logró afianzarse en el mundo del cine: “Hice papeles muy chicos y después no paré. Hoy ya voy más de 25 películas. Quise ubicarme en el mismo lugar que una actriz que había empezado desde muy chica en la televisión, por eso trabajé sin parar. Hice mucho género de terror, incluso en inglés, para el extranjero”, destacó.

Entre sus logros, Magui Bravi contó que recibió un premio en Japón como Mejor Actriz y recordó que uno de sus trabajos más importantes lo filmó estando embarazada: “Fue una filmación en tiempo récord”, reveló.

Magui Bravi en el musical de Sandro (Foto: Movilpress).

Magui Bravi y la maternidad

Además, la actriz habló de cómo transita la maternidad desde que nació su hijo Galileo, hace un año y medio. “Hoy no bailo más, tengo un bebé que me cambió la vida. Bailo solo con él en la cocina de casa”, confesó con una sonrisa.

Sin embargo, reconoció que no fue sencillo compatibilizar la crianza con los rodajes: “Llegaba a las ocho de la noche, después de estar todo el día con él, y no podía leer un guion porque me quedaba dormida. Fue muy difícil”.

Finalmente, contó que decidió enviar a su hijo a un jardín maternal para recuperar algo de tiempo: “Lo hago con culpa, porque es muy chiquito, pero me permitió volver a trabajar y aceptar papeles que me apasionan”.