El próximo 23 de abril, las salas de cine argentinas recibirán el estreno de “Instante”, una película que pone el foco en esos momentos que pueden cambiarlo todo.

Dirigida por Daniel Silveira, Pablo Bustos y Álvaro Galarza Lima, la cinta propone una mirada profunda y contemporánea sobre los vínculos humanos, el amor y las segundas oportunidades.

La historia está protagonizada por Manuela Viale, Pablo Yotich, Magui Bravi y Alejandro Fiore, quienes encabezan un elenco coral que se completa con Juan Paya, Gabriel Almirón, Luly Drozdek, Selene Moscardi, Mosquito Sancineto, Nazareno Laborato, Griselda Rappi, Belén Tassi, Charly Issa y Agustín Salas.

Todos ellos dan vida a personajes atravesados por el amor, la pérdida y la posibilidad de volver a empezar.

Foto: prensa Instante

Un relato coral sobre la vida, el amor y los momentos que lo cambian todo

“Instante” entrelaza dos historias que se cruzan justo en ese segundo en el que la vida da un giro inesperado. Entre diagnósticos, despedidas, terapias y nuevas oportunidades, los protagonistas descubren que el amor no siempre llega cuando uno lo espera, pero sí cuando más lo necesita.

La película apuesta a una puesta íntima, con actuaciones que buscan transmitir la potencia emocional de cada escena. El guion, escrito por Juan Paya, Nazareno Lavorato, Manuela Viale y Pablo Yotich, invita a reflexionar sobre esos instantes decisivos que pueden transformar para siempre el rumbo de una persona.

Rodaje, producción y detalles técnicos

“Instante” es una producción de Avanza Producciones y Che Contenidos, realizada en Argentina con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. El film fue rodado en locaciones de La Plata y Madrid, lo que le da una estética particular que acompaña el recorrido emocional de los personajes y refuerza el cruce entre lo íntimo y lo universal.

El equipo técnico incluye a Davin Bog en la dirección de fotografía, Lucas Pérez en dirección de arte, Ramiro Romero en montaje, y la música de Marcelo Bormida y Valenti Liendo. El sonido estuvo a cargo de Germán Surace.

Con una duración de 90 minutos, el film se presenta como un drama que busca conmover y dejar huella en el espectador.