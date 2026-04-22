Luego de anunciar el final de su relación con Octavio Cattaneo tras 14 años, Magui Bravi volvió a mostrarse públicamente en el estreno de Instante, la película que protagoniza junto a Manuela Viale, Pablo Yotich y Alejandro Fiore.

La actriz fue una de las figuras más destacadas del evento, donde posó sonriente junto al elenco en un momento personal de grandes cambios.

En las imágenes se la puede ver con un look total black, de vestido corto con detalles brillantes y botas altas, acompañando a sus compañeros frente al póster oficial del film.

En otra de las fotos grupales, Bravi comparte escena con parte del elenco y equipo, consolidando el espíritu coral de esta producción que explora vínculos humanos atravesados por situaciones límite.

El elenco de Instante en la premiere (Foto: Prensa)

Días atrás, Bravi confirmó públicamente su separación del padre de su hijo, con quien mantuvo una relación de más de una década.

“Mi marido no está más”, expresó, dejando en claro el cierre de una etapa importante en su vida. Si bien evitó profundizar en los motivos, sus declaraciones reflejaron un momento íntimo y sensible.

El elenco de Instante en la premiere (Foto: Prensa)

Su presencia en la presentación del filme marca así una reaparición pública significativa, en la que combinó su compromiso profesional con un contexto personal delicado.

La película, que aborda el amor, la pérdida y las segundas oportunidades, parece dialogar de forma inevitable con la actualidad emocional de la actriz.

Instante, una historia sobre los giros inesperados de la vida

Dirigida por Daniel Silveira, Pablo Bustos y Álvaro Galarza Lima, Instante propone una narrativa íntima donde distintas historias se entrelazan en momentos decisivos.

La trama sigue a cuatro personajes que atraviesan diagnósticos, despedidas y nuevas oportunidades, descubriendo que el amor puede aparecer cuando menos se lo espera.

Instante (Foto: Prensa).

Rodada entre La Plata y Madrid, la película apuesta a una estética sensible que acompaña el recorrido emocional de sus protagonistas.

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