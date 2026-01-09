Magui Bravi sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales su nuevo look, apostando por un corte por los hombros que marca un giro fuerte en su imagen habitual.

El estilo, fresco y moderno, se completa con un flequillo mega corto, recto y protagonista, que enmarca el rostro y resalta sus facciones.

El cambio no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusión entre sus fans, que destacaron lo bien que le queda esta versión más audaz y urbana.

El radical cambio de look de Magui Bravi. Crédito: Instagram

Con un aire descontracturado, pero muy fashionista, la bailarina y actriz reafirma su perfil camaleónico y vuelve a imponer tendencia.

Magui Bravi confesó que la encasillaban como “la chica que baila” y le costaba conseguir castings

Magui Bravi fue invitada a la tradicional mesaza de Mirtha Legrand y sorprendió al contar que ya suma más de 25 películas realizadas en su carrera como actriz, tras haber dejado atrás su etapa como bailarina.

La artista relató que su gran sueño siempre fue dedicarse al cine, aunque no le resultó fácil dar los primeros pasos. “Desde 2016 decidí dedicarme únicamente al cine y la actuación. Yo estudié toda la vida, pero al principio había prejuicios: me veían como la chica que baila y no me daban castings. Recién con el tiempo me dejaron hablar y demostrar lo que sabía”, explicó.

Con esfuerzo y constancia, logró afianzarse en el mundo del cine: “Hice papeles muy chicos y después no paré. Hoy ya voy más de 25 películas. Quise ubicarme en el mismo lugar que una actriz que había empezado desde muy chica en la televisión, por eso trabajé sin parar. Hice mucho género de terror, incluso en inglés, para el extranjero”, destacó.

Entre sus logros, Magui Bravi contó que recibió un premio en Japón como Mejor Actriz y recordó que uno de sus trabajos más importantes lo filmó estando embarazada: “Fue una filmación en tiempo récord”, reveló.