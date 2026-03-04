La emoción por el primer día de clases se vive con intensidad en cada familia, y esta vez fue Magui Bravi quien compartió un momento muy especial: el inicio de sala de 2 de su hijo Galileo.

“Feliz primer día amorcito. Sala de 2!”, escribió la bailarina y actriz junto a una tierna postal que enterneció a sus seguidores.

En la imagen, se la ve sonriente, sosteniendo la mano del pequeño en la puerta del jardín, listos para dar un paso importante en su crecimiento.

UN MOMENTO LLENO DE EMOCIÓN

Galileo, cada vez más grande, apareció lookeado para la ocasión con un conjunto cómodo y zapatillas, mientras mostraba una sonrisa que reflejaba mezcla de entusiasmo y picardía. La escena capturó ese instante único que viven muchas madres y padres: la primera experiencia escolar formal de sus hijos.

Así está hoy Galileo, el hijo de Magui Bravi, que empezó sala de 2 años. Crédito: Instagram

Magui, fiel a su estilo relajado, posó con un outfit casual y canchero, pero el verdadero protagonista fue su hijo, que ya dejó atrás la etapa de bebé y comienza a transitar nuevas rutinas, amistades y aprendizajes.