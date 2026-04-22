La energía de Tauro marca el pulso de estos días y propone algo claro: menos impulso desordenado y más construcción a largo plazo.

Según las predicciones de Jimena La Torre para Ciudad Magazine, es una etapa ideal para materializar proyectos, ordenar las finanzas y fortalecer vínculos laborales con bases reales.

A continuación, el detalle signo por signo agrupado por elemento, con claves para aprovechar esta energía en lo profesional y económico.

Foto: IA

🌍 Elemento Tierra: estabilidad, crecimiento y resultados concretos

La vibración taurina encuentra en estos signos su mejor terreno: es tiempo de avanzar con firmeza, tomar decisiones inteligentes y consolidar.

Tauro: El Sol en tu signo potencia tu seguridad y te impulsa a crecer profesionalmente. Es un momento ideal para construir bases firmes, rodearte de personas confiables y proyectar un futuro estable.

Virgo: Se abre un período de expansión laboral con oportunidades que prometen resultados sostenidos. La planificación a largo plazo será tu mejor aliada.

Capricornio: La creatividad aplicada al trabajo se vuelve clave. Apostar por ideas concretas y disfrutar lo que hacés traerá reconocimiento y estabilidad.

🔥 Elemento Fuego: acción con dirección y metas firmes

El impulso sigue presente, pero ahora pide orden y constancia para dar resultados duraderos.

Aries: Se estabilizan tus finanzas y el trabajo empieza a tomar forma sólida. Es momento de avanzar con paciencia y construir sobre bases seguras.

Leo: Se activa tu vocación y se consolida tu lugar profesional. El reconocimiento llega gracias al compromiso y la constancia.

Sagitario: La energía de Tauro ordena tu rutina. Incorporar hábitos eficientes mejorará tu productividad y te acercará a tus objetivos.

🌬️ Elemento Aire: estrategia, acuerdos y decisiones inteligentes

Bajar las ideas a tierra será la clave para transformar planes en resultados.

Géminis: Es tiempo de frenar, pensar y planificar. El trabajo silencioso y sostenido permitirá que tus proyectos crezcan a largo plazo.

Libra: Momento ideal para reorganizar recursos y fortalecer acuerdos laborales. Negociar con calma será clave para lograr estabilidad económica.

Acuario: Se vienen cambios en el ámbito laboral. Tomar decisiones prácticas y ordenar tu estructura profesional te dará mayor seguridad.

💧 Elemento Agua: alianzas, sensibilidad y proyección

La intuición se combina con la practicidad para fortalecer vínculos y proyectos compartidos.

Cáncer: Se potencian los trabajos en equipo y las alianzas. La confianza en lo colectivo será fundamental para avanzar.

Escorpio: Se activan asociaciones importantes. La cooperación y el compromiso serán claves para lograr crecimiento y estabilidad.

Piscis: Mejora la comunicación laboral. Tus ideas tienen potencial de transformarse en proyectos concretos con proyección a futuro.

Clave general de la semana

La energía de Tauro invita a construir sin apuro, pero con determinación. No se trata de correr, sino de sostener. Todo lo que se ordene, planifique y ejecute con constancia ahora tendrá impacto a largo plazo.