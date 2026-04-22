La energía de Tauro marca el pulso de estos días y propone algo claro: menos impulso desordenado y más construcción a largo plazo.
Según las predicciones de Jimena La Torre para Ciudad Magazine, es una etapa ideal para materializar proyectos, ordenar las finanzas y fortalecer vínculos laborales con bases reales.
A continuación, el detalle signo por signo agrupado por elemento, con claves para aprovechar esta energía en lo profesional y económico.
🌍 Elemento Tierra: estabilidad, crecimiento y resultados concretos
La vibración taurina encuentra en estos signos su mejor terreno: es tiempo de avanzar con firmeza, tomar decisiones inteligentes y consolidar.
- Tauro: El Sol en tu signo potencia tu seguridad y te impulsa a crecer profesionalmente. Es un momento ideal para construir bases firmes, rodearte de personas confiables y proyectar un futuro estable.
- Virgo: Se abre un período de expansión laboral con oportunidades que prometen resultados sostenidos. La planificación a largo plazo será tu mejor aliada.
- Capricornio: La creatividad aplicada al trabajo se vuelve clave. Apostar por ideas concretas y disfrutar lo que hacés traerá reconocimiento y estabilidad.
🔥 Elemento Fuego: acción con dirección y metas firmes
El impulso sigue presente, pero ahora pide orden y constancia para dar resultados duraderos.
- Aries: Se estabilizan tus finanzas y el trabajo empieza a tomar forma sólida. Es momento de avanzar con paciencia y construir sobre bases seguras.
- Leo: Se activa tu vocación y se consolida tu lugar profesional. El reconocimiento llega gracias al compromiso y la constancia.
- Sagitario: La energía de Tauro ordena tu rutina. Incorporar hábitos eficientes mejorará tu productividad y te acercará a tus objetivos.
🌬️ Elemento Aire: estrategia, acuerdos y decisiones inteligentes
Bajar las ideas a tierra será la clave para transformar planes en resultados.
- Géminis: Es tiempo de frenar, pensar y planificar. El trabajo silencioso y sostenido permitirá que tus proyectos crezcan a largo plazo.
- Libra: Momento ideal para reorganizar recursos y fortalecer acuerdos laborales. Negociar con calma será clave para lograr estabilidad económica.
- Acuario: Se vienen cambios en el ámbito laboral. Tomar decisiones prácticas y ordenar tu estructura profesional te dará mayor seguridad.
💧 Elemento Agua: alianzas, sensibilidad y proyección
La intuición se combina con la practicidad para fortalecer vínculos y proyectos compartidos.
- Cáncer: Se potencian los trabajos en equipo y las alianzas. La confianza en lo colectivo será fundamental para avanzar.
- Escorpio: Se activan asociaciones importantes. La cooperación y el compromiso serán claves para lograr crecimiento y estabilidad.
- Piscis: Mejora la comunicación laboral. Tus ideas tienen potencial de transformarse en proyectos concretos con proyección a futuro.
Clave general de la semana
La energía de Tauro invita a construir sin apuro, pero con determinación. No se trata de correr, sino de sostener. Todo lo que se ordene, planifique y ejecute con constancia ahora tendrá impacto a largo plazo.