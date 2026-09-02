Candelaria Tinelli vive horas de profunda angustia. Fiel defensora del bienestar animal y apasionada por sus mascotas, la diseñadora e influencer compartió con sus de seguidores la delicada situación que atraviesa Linda, la perra que la acompaña desde hace 14 años.

En julio, Cande habló del duro diagnóstico que recibió su mascota: un tumor maligno en la vejiga. En aquel momento, y ante la recomendación veterinaria de evaluar dormirla para evitar su sufrimiento, ella apostó a una intervención quirúrgica para intentar ganar más tiempo de calidad a su lado.

“Con 14 pirulos mi fuerte enana una vez más entra a quirófano mañana para extraer todo lo que hay de tumor y metástasis”, había expresado en ese entonces con optimismo y esperanza.

Los cuidados intensivos y el amor incondicional hicieron posible que Linda continuara dando batalla codo a codo junto a ella durante estos meses. Sin embargo, en las últimas horas el cuadro cambió y llevó a Cande a volcar sus sentimientos en una emotiva publicación.

Cande Tinelli conmovió con un desgarrador mensaje por la salud de su perra (Instagram)

El desgarrador mensaje de Cande Tinelli por la delicada salud de su perra

Acompañando un conmovedor video donde se la ve acariciando a su mascota en su regazo, la hija de Marcelo Tinelli expresó su dolor: “Hoy es un día de esos de mier... donde siento que con mi Linda nos estamos despidiendo en este plano. Ambas sabemos lo que pasa y nos duele. No nos queremos soltar”.

Para cerrar su desgarrador testimonio y plasmar el inquebrantable vínculo que las une, Cande dejó un deseo cargado de amor: “Sólo pido encontrarme con ella de nuevo en todas mis siguientes vidas o donde sea”.

Cande Tinelli comenzó a despedirse de Linda, su perra de 14 años (video de Instagram)