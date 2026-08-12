Cristian “Pity” Álvarez regresó este miércoles a los tribunales porteños para afrontar la segunda audiencia del juicio por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en Villa Lugano. Sin embargo, antes del comienzo del debate, un particular detalle de su look captó la atención de las cámaras.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados llegó acompañado por su hermana, Débora, y lució un guante negro con pequeñas luces LED en las puntas de los dedos de su mano derecha.

El accesorio dejaba parte de la mano al descubierto y tenía características similares a los utilizados en espectáculos. Además, el músico apareció con anteojos y brillos en el rostro, completando una imagen que no pasó inadvertida en la sala.

Pity Álvarez en el juicio. Crédito: TN

POR QUÉ LE PIDIERON A PITY ÁLVAREZ QUE SE QUITARA EL GUANTE

Antes de que comenzara formalmente la audiencia, el secretario del tribunal se dirigió al abogado defensor Javier Marino para solicitarle que su representado se sacara el particular guante.

Pity Álvarez accedió al pedido sin inconvenientes. Se quitó el accesorio y decidió guardarlo dentro del gorro de invierno que llevaba consigo. También se sacó los anteojos antes del inicio de la jornada judicial.

Pity Álvarez en el juicio. Crédito: TN

La situación ocurrió mientras el cantante se acomodaba en la sala para continuar con el proceso en su contra. El debate oral comenzó esta semana y el cronograma contempla inicialmente 11 audiencias, aunque esa cantidad podría modificarse dependiendo del desarrollo del juicio.