El supuesto affaire entre Pocho Lavezzi y Valentina Ferrer, la expareja de J Balvin, volvió a estar en el centro de la escena tras la separación del cantante colombiano y la modelo.

En medio de las versiones que circulan sobre el vínculo, Juan Etchegoyen reveló en Nuevo Día, el programa de Flavia Palmiero por Ciudad Magazine, que se comunicó por WhatsApp con el exfutbolista y le consultó directamente por la información que trascendió.

Durante la emisión, el periodista de espectáculos contó detalles de la versión que vincula a Lavezzi con Ferrer y compartió la respuesta que recibió del exjugador ante la consulta sobre el supuesto romance.

Valentina Ferrer desplegó audacia. (Foto: Instagram/@valentinaferrer)

Qué contó Juan Etchegoyen sobre el supuesto affaire del Pocho Lavezzi y Valentina Ferrer

En el programa, Etchegoyen explicó que la historia se remonta a varios años atrás, cuando Valentina Ferrer y J Balvin mantenían una relación. Según el relato del periodista, el episodio habría ocurrido alrededor de 2016 o 2017, en el contexto de una separación de la pareja.

“Esto fue hace mucho tiempo atrás. Más o menos año 2016, 2017”, explicó Juan Etchegoyen en Nuevo Día, aunque aclaró que debía chequear las fechas.

De acuerdo con su relato, Ferrer habría comenzado a mantener conversaciones con Pocho Lavezzi, quien en ese momento se encontraba recientemente separado de Yanina Screpante.

Valentina Ferrer hizo una jugada sesión de fotos en lencería. (Foto: Instagram/@valentinaferrer)

El periodista mencionó que el exfutbolista le habría enviado mensajes con emojis de fuego y que posteriormente la habría invitado a pasar unos días en Grecia, a bordo de un barco que había alquilado.

Según lo que contó Etchegoyen, la modelo habría viajado acompañada por un grupo de amigas. Las imágenes de ambos en lugares similares habrían generado comentarios en la prensa y alimentado las versiones sobre un posible acercamiento entre ellos.

El periodista también señaló que J Balvin se habría enterado de la situación y habría intentado reconquistar a Ferrer. Sin embargo, aclaró que se trataba de una historia que había quedado en el terreno de los rumores y que no había sido confirmada públicamente por los protagonistas.

Valentina Ferrer y J Balvin aún no están casados, a pesar de llevar una relación de varios años. (Foto: Reuters).

La respuesta del Pocho Lavezzi cuando le preguntaron por Valentina Ferrer

En medio de la repercusión que volvió a tomar el tema, Juan Etchegoyen decidió contactar a Pocho Lavezzi por WhatsApp para conocer su versión.

Según se observa en la conversación compartida, el periodista le envió una publicación sobre el supuesto papel del exfutbolista en la separación de J Balvin y Valentina Ferrer. Ante el mensaje, Lavezzi respondió inicialmente: “No tengo ni idea la verdad”.

Luego, Etchegoyen le preguntó de manera directa si lo que había trascendido era cierto o no, con el objetivo de conocer su opinión sobre la información difundida.

La respuesta del exfutbolista fue contundente: “Claro que no”.

El intercambio muestra que Lavezzi negó la veracidad de lo que le había consultado el periodista. No obstante, la conversación difundida no incluye una explicación más extensa sobre el supuesto viaje a Grecia ni otros detalles de la versión que Etchegoyen relató en televisión.

Una historia del pasado que volvió a circular tras la separación de J Balvin y Valentina Ferrer

Durante su intervención en Nuevo Día, Etchegoyen remarcó que se trata de una historia antigua, vinculada a un supuesto episodio ocurrido años atrás, y que había vuelto a cobrar relevancia a raíz de la separación de J Balvin y Valentina Ferrer.

El periodista presentó el relato como una versión que había circulado en los medios en aquel momento, sin afirmar que el supuesto romance hubiera sido confirmado por los protagonistas. La respuesta de Lavezzi, compartida en el programa, sumó su desmentida a la conversación pública en torno al tema.

Hasta el momento, el intercambio mostrado por Etchegoyen contiene una negación del exfutbolista, pero no aporta una declaración más detallada de su parte sobre cada uno de los hechos narrados en el programa.