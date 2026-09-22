A pocos días de que Valentina Ferrer confirmara su separación de J Balvin, el cantante colombiano volvió a referirse públicamente a la modelo, aunque esta vez en el marco de una fecha especial: su cumpleaños número 33.

A través de sus redes sociales, el artista le dedicó un sentido mensaje en el que destacó sus cualidades personales, su rol como madre y el cariño que mantiene por ella.

La publicación llegó después de que Ferrer anunciara el final de la relación que ambos mantuvieron durante varios años.

En su comunicado, la modelo había explicado que la decisión fue tomada desde el amor y el respeto, y que su prioridad junto al cantante seguiría siendo su hijo Río, nacido en junio de 2021.

Valentina Ferrer con blazer negro y botas de caña alta. (Foto: Instagram/@valentinaferrer)

La emotiva carta que J Balvin le dedicó a Valentina Ferrer

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne millones de seguidores, J Balvin compartió una serie de fotografías de Valentina Ferrer junto con un extenso mensaje para celebrar su cumpleaños.

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, escribió el cantante al comienzo de la carta.

En el texto, el artista evitó referirse de manera directa a los motivos de la separación y centró sus palabras en el vínculo que mantiene con la modelo y en la familia que construyeron juntos.

Uno de los fragmentos más destacados estuvo relacionado con Río, el hijo que tienen en común: “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río”.

Foto: captura de IG

A continuación, J Balvin hizo especial énfasis en la manera en que Ferrer ejerce su maternidad y en la admiración que siente por ella en ese aspecto. “Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”.

La dedicatoria continuó con un mensaje cargado de afecto, en el que el cantante destacó el valor de la modelo y le deseó bienestar en su nuevo cumpleaños.

“Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti”, expresó.

Para cerrar, el colombiano le dedicó unas últimas palabras de cariño y bendición:

“Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale”.

Valentina Ferrer y J Balvin con apuestas de alto impacto en negro. (AP Photo/Marta Lavandier)

Las fotos inéditas que J Balvin compartió de Valentina Ferrer

La carta abierta estuvo acompañada por un carrusel de imágenes que el cantante eligió para homenajear a su expareja en su día especial.

Para la portada de la publicación, J Balvin seleccionó una fotografía de Valentina Ferrer durante su infancia. En la imagen, la modelo aparece con el cabello rubio y un buzo rosa decorado con una letra M de colores.

Valentina Ferrer impactó con su look. (Foto: Instagram/@valentinaferrer).

Luego, el artista sumó una postal de Ferrer ya adulta, vestida completamente de negro y con un bolso de mano, mientras camina por la vía pública y mira directamente a cámara.

La tercera fotografía mostró a la modelo junto a su hijo Río durante el último Mundial de la FIFA en Estados Unidos. En la imagen, ambos lucen camisetas de la Selección Argentina y caminan tomados de la mano. El pequeño lleva la camiseta con el número 10, en referencia a Lionel Messi.

Por su parte, Valentina Ferrer no respondió públicamente al mensaje que J Balvin le dedicó en redes sociales, según la información de la publicación original.

Río nació el 27 de junio de 2021 y sus padres deciden no enseñar su cara en las redes sociales. (Foto: Instagram / valentinaferrer).

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin: “Es una decisión tomada desde el amor”

El mensaje del cantante se conoció pocos días después de que Valentina Ferrer anunciara públicamente el final de su relación con J Balvin.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la modelo cordobesa explicó que ambos habían decidido tomar caminos separados tras compartir varios años de relación y momentos importantes de sus vidas.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”.

Valentina Ferrer con sastrería y pantymedias. (Foto: Instagram/@valentinaferrer).

En el mismo comunicado, Ferrer remarcó que la decisión se había tomado desde el respeto y el amor, y que ambos buscaban hacer lo mejor para su familia.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”.

La modelo también subrayó que Río continuaría siendo la prioridad de ambos en esta nueva etapa.

Las jugadas fotos de Valentina Ferrer en lencería. (Foto: Instagram/@valentinaferrer)

“Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

Finalmente, Valentina pidió comprensión y respeto por el momento personal que atraviesan, y aseguró que estaban viviendo el proceso con tranquilidad.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

Valentina Ferrer apuesta a las redes. (Foto: Instagram/@valentinaferrer).

J Balvin y Valentina Ferrer: cómo comenzó su historia de amor

El romance entre J Balvin y Valentina Ferrer comenzó en 2017, cuando ambos se conocieron durante la grabación del videoclip de Sigo Extrañándote, una canción del álbum Energía, lanzado en 2016.

Con el paso de los años, la pareja consolidó su relación y en junio de 2021 se convirtió en padres de su único hijo en común, Río. Ahora, tras la confirmación de la separación, el cantante y la modelo han expresado públicamente su intención de mantener el foco en el bienestar del pequeño.

La carta que J Balvin le dedicó por su cumpleaños volvió a poner el vínculo entre ambos en el centro de la atención, esta vez a través de un mensaje que destacó el afecto, la admiración y el rol de Ferrer como madre.