Los hijos de Flor de la V, Paul e Isabella, cursan sus estudios en un reconocido colegio francés de la Ciudad de Buenos Aires, una institución educativa destacada por su formación académica internacional y su enfoque bilingüe.

Se trata de un establecimiento que combina las tradiciones pedagógicas de Francia con el sistema educativo argentino.

CÓMO ES EL COLEGIO FRANCÉS DONDE ESTUDIAN LOS HIJOS DE FLOR DE LA V

El proyecto educativo del colegio acompaña a los alumnos desde el nivel inicial hasta el final de la secundaria, ofreciendo un recorrido formativo completo que apunta al desarrollo integral de los estudiantes.

Durante su paso por la institución, los alumnos reciben clases en francés y español. Además, el programa académico incluye la enseñanza de otras lenguas extranjeras.

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DOBLE TITULACIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA

Otro de los grandes beneficios de este tipo de instituciones es que los estudiantes pueden obtener una doble titulación al finalizar la secundaria.

Esto significa que cuentan con certificaciones académicas que les permiten continuar sus estudios universitarios tanto en Argentina como en distintos países del mundo, ampliando sus oportunidades educativas y profesionales.