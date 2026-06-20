A los 51 años, Flor de la V se animó a hablar sobre uno de los temas más sensibles: la relación con el cuerpo, el paso del tiempo y la decisión de mantenerse al margen de las intervenciones estéticas.

En una charla en Bondi Live, la conductora confesó que el miedo fue su principal freno a la hora de pensar en cirugías o retoques. “Siento que llegué bien. Tenía miedo de deformarme y de que me dé algo”, reconoció.

LA PRESIÓN DE VIVIR FRENTE A LAS CÁMARAS

“El espejo es difícil para nosotras, sobre todo cuando tenés exposición”, expresó. “Me preocupa el deterioro. El no poder estar bien, no pensar y no depender de nadie”, reflexionó.

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LÁSER SÍ, BISTURÍ NO

A pesar de los años de exposición, Flor de la V asegura no haberse sometido nunca a cirugías ni rellenos. “La edad que tengo y nunca me hice nada”, afirmó con orgullo. Lo único que reconoce incorporar son tratamientos no invasivos para el cuidado de la piel. “Solo tratamiento de láser, que ahora estoy enloquecida con eso”, contó entre risas.

La razón para descartar cualquier intervención más agresiva es contundente: “Son cosas no invasivas. Nada de cirugías o inyectarme, porque para mí quedás peor y eso me da pánico”, concluyó.