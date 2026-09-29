Ailén Peralta volvió a destacarse en Es mi sueño, esta vez acompañada por Lucas Romero. Los participantes sorprendieron al jurado con una interpretación que generó elogios, pero lo que terminó de descolocar a Jimena Barón fue descubrir que se habían conocido apenas unas horas antes de cantar juntos.

Luego de la presentación, la cantante no ocultó su admiración por la dupla y comparó su desempeño con el de dos reconocidos artistas. “En un mundo paralelo ustedes son Luciano Pereyra y Ángela Leiva. La rompieron”, aseguró.

Barón también apuntó directamente a Ailén y, con mucho humor, reconoció que cada aparición de la participante le hace más difícil encontrar algo para cuestionarle.

“Ailén, de vos estoy completamente harta y cansada. Necesito conocerte y que seas una mala mina. Me tenés cansada. No sé ni qué decirte”, lanzó entre risas.

Y agregó: “Te miro hasta la uña a ver si te puedo criticar algo. Tu talento y tu belleza son sofocantes”.

JIMENA BARÓN SE FUE DEL JURADO AL CONOCER EL SECRETO DE AILÉN PERALTA Y LUCAS ROMERO

La sorpresa aumentó cuando el jurado quiso conocer más detalles sobre la relación artística entre los participantes. “Parecen un dúo de toda la vida que está de gira”, comentó Jimena.

El Chaqueño Palavecino también quedó impactado y quiso saber cuánto tiempo llevaban cantando juntos. La respuesta fue inesperada: Ailén explicó que había conocido a Lucas ese mismo día.

Al escucharla, Jimena se levantó inmediatamente de su silla y abandonó su lugar en el estudio como parte de una divertida reacción.

La Cobra tuvo un ida y vuelta con Ailén Peralta y se fue. "Me tiene harta", manifestó. Video y foto: Es mi sueño (eltrece)

“¡Me voy! Me voy con los soquetes rosas que la vestuarista me pidió que no muestre. Se van a cagar. ¿Cómo puede ser? ¿Hoy? No puede ser”, exclamó, completamente sorprendida por la química que habían demostrado sobre el escenario.

El dúo conmovió al jurado de Es mi sueño con su performance. Video: Es mi sueño (eltrece)

El Chaqueño tampoco escatimó en elogios y destacó la conexión musical de la pareja: “Me llenaron el alma de música, qué bonito. A mitad de tema ya era un basta para mí. Ya está, compro todo”.