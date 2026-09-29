Soledad Silveyra recibió el alta médica después de varias semanas internada y regresó a su casa, donde continuará con su recuperación. La actriz había sufrido una fuerte caída doméstica a comienzos de septiembre que le provocó una lesión en la pelvis y debió permanecer bajo atención médica durante casi un mes.

Luego de atravesar este período, Solita decidió compartir un mensaje en sus redes sociales para contar en primera persona cómo se encuentra. Allí detalló, con fotos, las lesiones que sufrió y llevó tranquilidad a sus seguidores después de los días de preocupación que generó su estado de salud.

El posteo de Soledad Silveyra tras su alta médica (Foto: Instagram @soledad_solita_silveyra)

La actriz también agradeció el acompañamiento que recibió durante este tiempo, tanto de su familia como de sus amigos y de los profesionales que estuvieron a cargo de su atención. Ahora comenzará una nueva etapa, con la continuidad de la rehabilitación en su domicilio.

Leé más:

Alerta por la salud de Soledad Silveyra: convocaron una junta médica de urgencia

EL MENSAJE DE SOLEDAD SILVEYRA TRAS RECIBIR EL ALTA

“Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro”, contó Silveyra al referirse a las consecuencias de la caída que sufrió en su casa. La actriz explicó así las lesiones que atravesó durante estas semanas y que hicieron necesario un período prolongado de internación.

La recuperación continuará ahora en su hogar, con reposo y los cuidados indicados por los médicos. Su hijo Baltazar Jaramillo había confirmado que la actriz se encontraba bien de ánimo y que debía afrontar esta nueva etapa con paciencia hasta que las lesiones terminaran de sanar.

Soledad Silveyra (Fotos: Instagram @soledad_solita_silveyra)

El accidente se produjo a comienzos de septiembre y, aunque inicialmente circularon distintas versiones sobre la lesión, su entorno confirmó posteriormente que se trataba de una fractura de pelvis que no requería una intervención quirúrgica. La internación se extendió durante varias semanas para acompañar su evolución y garantizar el reposo necesario.

Con el alta médica, Soledad Silveyra ya está nuevamente en su casa y comienza una nueva etapa de recuperación, mientras mantiene su deseo de volver a trabajar. A fines de agosto, antes de esta última caída, la actriz había expresado públicamente sus ganas de recuperarse y regresar a los escenarios.

Leé más:

Soledad Silveyra continúa internada: las últimas novedades sobre su salud

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.