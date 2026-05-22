Hay personas que incorporan pequeños rituales a su rutina diaria con la idea de atraer prosperidad, alejar malas energías o generar un clima más armonioso dentro de la casa. Entre las prácticas más difundidas aparece una mezcla muy simple: limón con sal. Según distintas corrientes vinculadas al Feng Shui y a creencias populares, esta combinación tendría propiedades purificadoras y energéticas.

Este truco casero volvió a ganar popularidad en redes sociales y sitios de bienestar porque se hace con elementos comunes que casi todos tienen en la cocina. Además, muchas personas lo relacionan con la limpieza energética del hogar y con la posibilidad de “destrabar” situaciones vinculadas al dinero, el trabajo y la abundancia.

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Dentro de esas creencias, también hay días específicos que serían más efectivos para realizar el ritual. De acuerdo con distintas tradiciones esotéricas y espirituales, los martes y los viernes son considerados como jornadas especialmente favorables para mezclar sal con limón y colocarlo en determinados espacios de la casa para atraer la fortuna.

Qué días de la semana recomiendan mezclar sal con limón para atraer la fortuna. Foto: IA

La explicación está vinculada a la astrología y a la energía asociada a esos días. El martes se relaciona con Marte, planeta asociado a la acción, la fuerza y la iniciativa. El viernes, en cambio, se conecta con Venus, símbolo de armonía, prosperidad y bienestar emocional. Por eso, muchas personas eligen esos días para hacer rituales destinados a atraer la fortuna o renovar ñas energías de su casa.

Cómo se hace el ritual de limón y sal

Una de las formas y técnicas más conocidas consiste en tomar un limón fresco y hacerle un corte en forma de cruz sin separarlo completamente. Luego, en el centro se coloca una cucharada de sal gruesa para que el cítrico absorba la humedad y, simbólicamente, también las energías negativas.

Después, el limón con sal se ubica sobre un pequeño recipiente de vidrio o cerámica. Según el Feng Shui, hay tres lugares donde suele recomendarse colocarlo:

La entrada principal de la casa.

La cocina.

El área de la abundancia del hogar.

Qué días de la semana recomiendan mezclar sal con limón para atraer la fortuna. Foto: IA

También hay quienes prefieren poner varios recipientes en distintos ambientes para reforzar el efecto simbólico del ritual y diversificarlo. La recomendación general es cambiar el limón cuando se seca demasiado o cuando la sal comienza a humedecerse.

Qué significado tienen el limón y la sal en estas creencias

En muchas culturas, el limón está asociado a la limpieza, la protección y la purificación. Su aroma cítrico suele relacionarse con ambientes frescos, renovación y sensación de claridad. Por eso aparece con frecuencia en rituales domésticos relacioanados con el Feng Shui y prácticas vinculadas al bienestar espiritual.

Qué días de la semana recomiendan mezclar sal con limón para atraer la fortuna. Foto: IA

La sal, por su parte, tiene un fuerte simbolismo histórico. Desde la antigüedad fue utilizada como elemento protector y como símbolo de conservación y limpieza. En distintas tradiciones se cree que ayuda a absorber energías densas o negativas, además de actuar como barrera de protección.

Más allá de las creencias espirituales o energéticas, muchas personas realizan este tipo de rituales como una manera de generar hábitos positivos, renovar espacios y conectar con momentos de calma dentro de la rutina cotidiana.