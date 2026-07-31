Durante los meses más fríos, distintas tradiciones alrededor del mundo recomiendan convertir el baño en un pequeño ritual de bienestar. Algunas creencias sostienen que ciertos ingredientes naturales ayudan a atraer prosperidad, buena suerte y nuevas oportunidades.

El invierno suele asociarse con una etapa de introspección, descanso y renovación. En diferentes culturas, especialmente en Asia, el momento de la ducha o el baño no solo tiene un fin higiénico, sino también un significado simbólico relacionado con la limpieza de las energías y el inicio de nuevos ciclos.

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Aunque no existe evidencia científica que demuestre que estos rituales atraigan dinero o fortuna, muchas personas los practican como una forma de conectar con sus intenciones, reducir el estrés y comenzar el día con una actitud más positiva. Su valor reside en el simbolismo y en el hábito consciente, más que en un efecto comprobable.

Los cinco elementos que, según la tradición, atraen la prosperidad

Cinco elementos que se deben usar al ducharse para atraer la fortuna en invierno. Foto: IA

1. Sal gruesa

La sal gruesa o sal de roca es uno de los ingredientes más utilizados en rituales de limpieza energética.

Según estas creencias, agregar un puñado al agua tibia ayuda a dejar atrás las cargas negativas y preparar el camino para recibir nuevas oportunidades. En invierno también aporta una sensación de relajación después de una jornada fría.

2. Hojas de laurel

Desde la antigüedad, el laurel está asociado con la victoria, el éxito y la prosperidad.

Algunas tradiciones recomiendan dejar reposar unas hojas en agua caliente antes de incorporarlas al baño o la ducha. El objetivo es que su aroma acompañe un momento de reflexión y de establecimiento de nuevas metas. Se trata de un uso simbólico, sin respaldo científico para atraer fortuna.

3. Clavos de olor

Los clavos de olor son considerados un símbolo de protección, impulso y movimiento.

De acuerdo con estas creencias populares, hervir algunos clavos y agregar esa infusión al agua representa dejar atrás los bloqueos y abrirse a nuevos proyectos, especialmente durante el invierno.

4. Pétalos de rosa o agua de rosas

Las rosas se relacionan tradicionalmente con la armonía, el bienestar emocional y la receptividad.

Agregar algunos pétalos o unas gotas de agua de rosas al baño busca generar un ambiente relajante y favorecer un estado mental más abierto y optimista, condiciones que muchas corrientes espirituales vinculan con la llegada de nuevas oportunidades.

5. Canela

La canela aparece con frecuencia en rituales vinculados a la abundancia y el crecimiento personal.

Cinco elementos que se deben usar al ducharse para atraer la fortuna en invierno. Foto: IA

Una rama infusionada en agua caliente libera un aroma intenso que muchas tradiciones consideran un símbolo de impulso, prosperidad y renovación. Como ocurre con el resto de los elementos, se trata de una práctica cultural y espiritual, no de un método con eficacia demostrada.

¿Funcionan estos rituales?

No hay investigaciones científicas que demuestren que la sal, el laurel, la canela, los clavos de olor o los pétalos de rosa puedan atraer dinero o cambiar la suerte. Sin embargo, diversos especialistas señalan que los rituales personales pueden ayudar a generar una sensación de calma, foco y bienestar, lo que favorece una actitud más positiva frente a los desafíos cotidianos.

Para quienes disfrutan de este tipo de prácticas, el verdadero valor está en dedicar unos minutos al autocuidado, establecer una intención y convertir una rutina diaria como la ducha en un momento de relajación y conexión personal.