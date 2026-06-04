¿Por qué cambia de color el famoso delfín del clima? Es uno de los souvenirs más populares de la Costa Atlántica argentina. El clásico adorno con forma de delfín, que suele encontrarse en casas de todo el país, tiene una característica que llama la atención desde hace décadas: cambia de color y promete anticipar cómo estará el tiempo.

Pero lejos de cualquier poder mágico, el fenómeno tiene una explicación científica.

Todos tuvimos uno en casa: la explicación científica de cómo el delfín del clima adivina si va a llover (Foto de Ciudad Magazine)

El secreto está en el cloruro de cobalto

La superficie del delfín está recubierta con cloruro de cobalto, una sustancia química capaz de reaccionar a los cambios de humedad del ambiente.

Cuando el aire está seco, el adorno adquiere un color azul. En cambio, cuando aumenta la humedad —una condición que suele preceder a la lluvia— cambia a tonos rosados o rojizos.

Qué significa cada color

🔵 Azul: aire seco y buen tiempo.

🟣 Violeta o lila: humedad intermedia y clima variable.

🔴 Rosa o rojizo: ambiente muy húmedo y posible llegada de lluvias o tormentas.

¿Realmente predice el clima?

Aunque popularmente se lo conoce como el “delfín del clima”, en realidad funciona como un higrómetro visual, es decir, un indicador de humedad ambiental.

No puede prever tormentas con exactitud ni reemplazar a un pronóstico meteorológico, pero sí detectar cambios en la cantidad de vapor de agua presente en el aire.

Por eso, también puede cambiar de color dentro de una casa. Si está cerca de un baño después de una ducha caliente o en una cocina con mucho vapor, probablemente se vuelva rosado aunque afuera haya sol.

Dónde colocarlo para que funcione mejor

Para obtener una referencia más cercana al clima exterior, los especialistas recomiendan ubicar el delfín en un ambiente ventilado y cerca de una ventana, lejos de fuentes directas de vapor o humedad.

Más allá de su precisión, el famoso delfín que cambia de color sigue siendo un ícono de las vacaciones en la Costa Atlántica y una curiosa combinación de nostalgia, química y meteorología que atraviesa generaciones.