En medio de los rumores de crisis con Mauro Icardi, la China Suárez compartió en sus redes sociales una parte de su rutina de cuidado personal y mostró que volvió a realizarse Ultherapy, un tratamiento estético no invasivo que busca reafirmar la piel sin necesidad de cirugía.

La actriz asistió al centro dermatológico Duoderma, donde registró el procedimiento y publicó un video en TikTok acompañado por la frase: “Acompañame a Ultherapy”.

Además, recordó los resultados que obtuvo la primera vez que se sometió a este tratamiento y explicó por qué lo considera uno de sus favoritos.

“Este fue el post inmediato del 2025 cuando me hice por primera vez Ultherapy. Es un ultrasonido no invasivo que reafirma la piel. Definitivamente mi tratamiento favorito junto con la luz pulsada”, escribió la actriz.

A dónde fue la China Suárez en medio de los rumores de crisis con Mauro Icardi (Capturas de Instagram)

¿Qué es Ultherapy?

Ultherapy es un tratamiento de medicina estética que utiliza energía de ultrasonido microfocalizado para estimular la producción natural de colágeno en las capas profundas de la piel.

A diferencia de otros procedimientos, actúa por debajo de la superficie cutánea sin dañar la piel, generando un efecto tensor progresivo que mejora la firmeza del rostro, el cuello y el escote.

Se trata de una alternativa no quirúrgica para quienes buscan combatir la flacidez leve o moderada y lograr un aspecto más firme y rejuvenecido.

A dónde fue la China Suárez en medio de los rumores de crisis con Mauro Icardi (Capturas de Instagram)

¿Cuáles son sus beneficios?

Entre los principales beneficios de Ultherapy se destacan:

Reafirma la piel del rostro y el cuello.

Estimula la producción de colágeno natural.

Ayuda a mejorar el contorno facial.

Puede elevar ligeramente las cejas y definir la línea de la mandíbula.

No requiere cirugía ni tiempo de recuperación.

Los resultados aparecen de forma gradual durante los meses posteriores al tratamiento.

¿Cuánto dura el tratamiento?

La sesión suele durar entre 30 y 90 minutos, dependiendo de la zona a tratar. Una vez finalizado el procedimiento, la persona puede retomar sus actividades habituales, ya que no requiere reposo.

Los efectos continúan mejorando con el paso de las semanas gracias a la regeneración del colágeno y, según cada paciente, los resultados pueden mantenerse durante aproximadamente un año o más, acompañados de una adecuada rutina de cuidado de la piel.

China Suárez mostró el tratamiento facial que elige para reafirmar la piel: qué es Ultherapy