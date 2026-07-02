En marzo, Sofía Aldrey sorprendió al anunciar que está embarazada de su primer hijo junto a Nacho Vivas.

La noticia generó una gran repercusión, no solo por la felicidad de la pareja, sino también porque la ex de Fede Bal espera un hijo con el ex de Estefi Berardi. Cabe recordar que, cuando Sofía Aldrey se separó del actor, surgieron versiones de que él le habría sido infiel con la panelista.

Con el paso de los meses, el embarazo avanza y Sofía decidió compartir con sus seguidores cómo vivió junio, un mes marcado por los preparativos para la llegada de su bebé y el cariño de sus familiares y amigos.

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas

A través de Instagram, la marplatense publicó un álbum de fotos en el que mostró imágenes de su baby shower, reuniones íntimas con sus seres queridos, regalos para el bebé, la ropita que ya tiene preparada y distintos momentos junto a Nacho Vivas.

Junto a las postales, Aldrey escribió una profunda reflexión sobre esta etapa de su vida.

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

“Se fue junio. Un mes de mucho amor, todos esperando con ansias a este bebito".

“Mucho nesting, dejando todo listo para su llegada. Full mundialista siempre con el amor de mi vida, que me acompaña en todo y va a ser el mejor papá".

“Mucho baby shower y grandma shower para festejar su llegada. Gracias a todas las mujeres increíbles que me rodean. Familia, amigos, bebitos, ahijados... Todo desborda de amor. Un mes desbordada de amor”, expresó.

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

Así espera Sofía Aldrey a su primer hijo con Nacho Vivas (Foto de Instagram)

Las imágenes reflejan la felicidad que atraviesa la pareja mientras cuenta los días para recibir a su primer hijo, rodeados del afecto de sus seres más cercanos.