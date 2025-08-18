Guillermo Francella vuelve a ser protagonista en la cartelera nacional con Homo Argentum, la nueva película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que ya superó los 330 mil espectadores en sus primeros tres días en cartelera, consolidándose como uno de los mayores éxitos del cine argentino reciente.

¿Cuándo se estrena Homo Argentum en Disney+?

Tras su paso por los cines, Homo Argentum llegará a la plataforma Disney+, que posee los derechos exclusivos de reproducción.

Aunque aún no hay una fecha confirmada de estreno en streaming, se estima que estará disponible entre 40 y 60 días después de su lanzamiento en cines, es decir, hacia finales de septiembre o principios de octubre de 2025.

El tiempo exacto dependerá de su permanencia en cartelera, que a su vez está atada a la gran respuesta del público. Solo en su primer día, el film convocó a más de 73 mil personas, posicionándose como la cuarta película argentina más vista el día de su estreno.

De qué trata Homo Argentum, la película de Guillermo Francella

En Homo Argentum, Francella interpreta a dieciséis personajes diferentes en una serie de relatos breves que abordan costumbres y comportamientos típicos del argentino promedio, desde una mirada cómica y crítica.

El enfoque satírico de la película ha generado tanto aplausos como controversias, especialmente por cómo representa la identidad nacional. Mientras algunos celebran su humor ácido y el talento camaleónico del actor, otros consideran que el film refuerza estereotipos negativos sobre el “ser argentino”, especialmente sobre la figura del porteño.

Apoyos políticos y reacciones en redes: la polémica detrás del éxito

La película recibió elogios públicos del presidente Javier Milei, lo que encendió aún más la discusión. Algunos sectores políticos opositores acusaron al film de alinearse con una visión ideológica particular, mientras que usuarios en redes sociales cuestionaron su representación de la argentinidad.

Guillermo Francella y sus hijos Johanna y Nicolás (Foto: Movilpress)

El debate también se intensificó tras declaraciones de Francella en el canal de streaming Olga, donde criticó al INCAA y al cine argentino subvencionado:

“Hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público. Son obras de arte, pero no representan a nadie”.

Estas palabras provocaron fuertes respuestas en el ámbito artístico. El actor Pablo Echarri, defensor del cine de autor, calificó de “burros” e “ignorantes” a quienes cuestionan la coexistencia del cine comercial y el cine de arte en Argentina.

“Quien pone en tela de juicio que debe existir una cosa por sobre la otra busca hacer retroceder culturalmente al país”, sentenció Echarri.

¿Qué dijeron los críticos y colegas de Homo Argentum?

El programa Intrusos (América TV) abordó el tema tras el revuelo en redes y medios. Algunos críticos señalaron que ciertos personajes del film parecían repetitivos respecto a trabajos anteriores de Francella. Otros cuestionaron si Homo Argentum verdaderamente representa al “argentino promedio” o solo al habitante de Buenos Aires.

Pese a las críticas, el impacto del film en taquilla es innegable. Para muchos, Francella logra una performance destacable interpretando múltiples roles con una carga humorística que conecta con una parte importante del público.

¿Dónde ver Homo Argentum online?

Para quienes no puedan verla en cines o quieran revivirla desde casa, Homo Argentum estará disponible próximamente en Disney+, plataforma que ya ha confirmado la compra de los derechos. Mientras tanto, la película continúa liderando la taquilla nacional y generando debate en todos los frentes: artístico, político y social.