El cine nacional gana terreno en el streaming, y existe una joya que ya todos quieren encontrar en el catálogo de Netflix, algo que es cuestión de tiempo y todos ya hablan de ella. Pero no se trata de una película más, sino de una obra repleta de componentes que la hacen única.

Y para dar prueba de ello, basta con mencionar por ejemplo a la dupla protagónica y su director: Luis Brandoni y Eduardo Blanco son las principales figuras de esta adaptación, que cuenta con la dirección de nada menos que Juan José Campanella.

De qué trata Parque Lezama

Antonio Cardozo (Brandoni) es un veterano militante comunista mientras que León Schwartz (Blanco), un hombre tímido, reacio al conflicto, que prefiere mantenerse al margen de todo.

Ambos se encuentran regularmente en un banco del tradicional parque de la ciudad de Buenos Aires, donde entablan charlas que van del absurdo al pensamiento político, del recuerdo nostálgico al enfrentamiento generacional.

Este contraste genera situaciones cómicas y tensas, y además permite explorar temas como la soledad, el paso del tiempo, la memoria, las ideologías y la necesidad de sentirse escuchado.

Fiel a su estilo, Campanella da en la tecla a la hora de balancear el drama con el humor, sin caer en exageraciones.

Y un aspecto a tener en cuenta: el Parque Lezama no es solo el escenario de la historia, sino también un símbolo donde confluyen la historia porteña, la inmigración, la política y la cotidianeidad de una ciudad siempre en movimiento.

Quiénes actúan también

A la genial dupla protagónica conformada por Brandoni y Blanco, los acompañan otras personalidades que suman condimento a esta cinta: Verónica Pelaccini, Agustín “Rada” Aristarán, Manuela Menéndez, Matías Alarcón, y Claudia “Gunda” Fontán.

Película con alma teatral

Para aquellos que ya tienen a la exitosa pieza teatral en el radar, tanto para aquellos que recién la van a descubrir, la estructura de la película justamente conserva el alma teatral de la obra Herb Gardner, adaptada y dirigida por Campanella.

Tanto las conversaciones extensas y los monólogos cargados de contenido como las réplicas filosas dan lugar a momentos de profundidad, jamás dejando fuera al espectador promedio.

La química entre Brandoni y Blanco es fabulosa, y sus interpretaciones representan el corazón de la película, para conmover en varios aspectos.

Los números son inapelables: desde su estreno en agosto de 2013, esta cautivadora producción realizó más de 1200 funciones y ha dejado una huella imborrable en el corazón de más de 1 millón de espectadores.

Además, recibió los Premios Estrella de Mar 2016 como la más ganadora, llevándose galardones como el premio José María Vilches y reconocimientos clave en categorías como Mejor Obra, Mejor Director (Campanella) y Mejor Actor (Luis Brandoni), consolidando su popularidad y calidad teatral en Argentina.

Cine argentino for export

Con este proyecto, Campanella busca reforzar su relación con Netflix para continuar posicionando historias locales en el panorama global.

Parque Lezama, con su mezcla de humor, nostalgia y diálogos memorables, tiene la capacidad de conquistar tanto al público local como al internacional.