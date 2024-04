En uno de los momentos más complicados para Furia dentro de Gran Hermano 2023 la relación con Mauro D’Alessio se empiojó, luego de que el exrugbier reaccionara a un tierno comentario que le hizo la polémica jugadora.

“Con vos es como tener un peluche y no sé, bolú... Pero el tema es que no me tengo que acostumbrar. Porque si no es una paj... después”, describió.

A lo cual, Mauro se indignó al detectar la idea de que su pareja tendría las horas contadas en la casa: “No pensés en eso. No, la put… ma…”.

Furia Scaglione y Mauro D'Alessio en Gran Hermano 2023.

“Ni siquiera lo estoy pensando. No te podés enojar tanto”, replicó Furia.

Ahí, Mauro D’Alessio le propuso ser positiva a Juliana Scaglione: “Pero hay cosas que no hay que pensar”.

Lo cierto es que Furia quedó preocupada por el hecho de tener que enfrentarse mano a mano con Catalina Gorostidi en la gala de eliminación de este lunes.

LA PREVIA DEL CORTOCIRCUITO ENTRE MAURO Y FURIA DE GRAN HERMANO 2023

Aunque el conflicto con Mauro viene de antes, cuando ella le reprochó que la haya dejado sola una noche para ir a socializar con el resto de los competidores.

“Te dije, vos sos el típico que le da de comer a los gatos, ¿viste? Es como, no, bolú, no”, enfatizó.

“Dejá que pase el tiempo y vas a entender que hay cosas que te vas a guardar para vos, porque si no le das de comer a los demás para que hablen. Se divierten con las cosas ajenas. Son espectadores. Y yo no vine a ver a nadie”, cerró Juliana Scaglione su planteo a Mauro D’Alessio.