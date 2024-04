A poco de haber regresado a Gran Hermano 2023 y sorprender a todos con su ingreso, Coti Romero volvió a hablarle a las cámaras a solas para compartir con sus seguidores su nueva estrategia dentro del reality de Telefe.

“Acabo de mentirle a Zoe (Bogach) diciéndole que escuché un grito, que yo estaba sola en el patio y que escuché un grito, dándole a entender que la hizo ella”, comenzó diciendo la joven, tal como se pudo ver en el video que compartió la cuenta de Instagram @telefe.

Foto: Captura de video de Instagram (@telefe)

“Al final, ella me terminó diciendo que la hizo Florencia (Regidor), que puede ser mentira, pero sigo entre ellas dos. Ya quedan menos en la casa, y me estoy ganando la confianza de ella para jugar con eso. Yo arranqué a jugar con ‘Los Bro’”, agregó.

Y cerró, sin vueltas y muy segura de sus futuros movimientos en la casa: “Nico (Grosman) no entiende y tiene otro estilo de ‘juego’, Bauti (Mascia) es muy inteligente y le tengo fe que va a arrancar a jugar, y el Chino (Martín Ku) ya sabemos que juega”.

FURIA APUNTÓ SIN FILTRO CONTRA COTI ROMERO TRAS INGRESAR A GRAN HERMANO 2023

En medio de la sorpresa que despertó el ingreso de Coti Romero a Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione no ocultó su incomodidad con la actitud que mostró la joven a pocos minutos de entrar al reality de Telefe.

“¿Sabés qué? ¿Sabés lo que hace? Entra, no me mira y no me saluda. Lo hicieron a propósito. ¡Ni me mira a los ojos! Saludó a todos y a mí no me saludó”, le contó Juliana a su aliado, Emma Vich, en una charla a solas que se dio en el patio.

Foto: Captura (Telefe)

“¿Para qué traen a estos ex Gran Hermano? Hubieran traído a alguien más piola. ¿Para qué traen a esta chica, pobre, que no entiende nada?”, agregó. Y cerró, picante: “Aparte es obvio, me hace como desprecio, ¿esa es la jugada?”.