Lejos de que el ingreso de Coti Romero a Gran Hermano 2023 lograra traer un poco de paz entre los participantes, Juliana “Furia” Scaglione dejó en claro su incomodidad ante esta sorpresa y el mal clima escaló a tal punto que quedaron enfrentadas cara a cara frente al resto de sus compañeros.

Así fue el picante ida y vuelta entre Coti y Furia, que despertó especulaciones sobre la posibilidad de que terminen a las manos:

Furia: -Agarrás cualquier cosita pequeña como para querer estallarla, y la verdad que fue un comentario que tiré para que nos cague… de risa. Pero a veces, como en tu anterior Gran Hermano, todos lo agarran y lo dan vuelta, como por ejemplo decir ‘bol…’, o lo que fuera. Agrandan.

Coti: -¿Y qué significa ahora? ¿Que te tengo envidia?

F: -No, no. ¿Qué? Envidia le tenés a todo este Gran Hermano. A mí sola, no. Es porque es mejor que el de usted. Pero bueno. ¡El mejor Gran Hermano, papá! Todos ustedes quieren volver a entrar acá y se nota, y te tocó a vos, pero ya vinieron un montón. Traigan gente que sepa jugar como Gastón Trezeguet, Cristian U.

C: -¿Te da miedo?

F: Ni en pedo. ¿A una nena de 21 años?

C: Entonces, si no te da miedo, tranquila.

F: -Estoy re tranquila. Estás llena de seguidores y es injusto. Tenés que ir a Gran Hermano Famosos.

C: -Gracias a Dios estoy acá adentro.

F: -Pasala bomba, trae buena energía. No te quedes todo el tiempo durmiendo. Después te quejás de la gente que duerme. Hacé contenido, que viniste a hacer contenido, dejá de dormir, dale.

C: -¿Sabes qué pasa? Que yo no estoy gritando todo el tiempo, así como vos. Yo juego, pero juego en el confesionario.

F: -¿Alguien te gritó? ¿Quieres escucharme gritar? (se le pone cara a cara a Coti).

C: -Más vale que sí. Gritame, a ver. ¿Querés escucharme gritar? No te voy a gritar. Te voy a besar en todo caso. Otra que gusta de mí (le da un beso en el cachete).

¡Qué momento!

FURIA HIZO UN PEDIDO ESPECIAL A SUS SEGUIDORES PARA QUE COTI ROMERO QUEDE ELIMINADA DE GRAN HERMANO 2023

Una vez más, Juliana “Furia” Scaglione puso en la mira a la próxima participante que quiere que quede eliminada de Gran Hermano 2023. En esta oportunidad, la joven habló a cámara para expresar sus deseos de que Coti Romero no esté más en la casa.

“A la chica nueva, que tiene 3 millones de seguidores… gente, esto es injusto. Sáquenla”, dijo Furia, a los fritos. Y Virginia Demo –que estaba haciendo ejercicios en el patio- coincidió con ella. “Opino igual, en este caso”, sentenció.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

“Es divina, pero es injusto. Es hermosa, pero es injusto”, agregó, esperando que sus fieles seguidores voten para que sea Coti (que ya había participado en la edición anterior del programa) sea la próxima eliminada del juego.