A tres días del ingreso de Coti Romero a la casa de Gran Hermano 2023, Julieta Poggio analizó a fondo en A la Barbarossa las primeras horas de quien fue su picante compañera en GH 2023.

Sentada con Alexis “El Conejo” Quiroga, ex de la correntina, Juli sostuvo que Coti “quemó rápido sus fichas”. A aseguró “que estar ahí y cerrar la boca debe ser muy difícil”, en alusión a la información que no puede dar del exterior.

JULIETA POGGIO ANALIZÓ PICANTE EL JUEGO DE COTI ROMERO EN GRAN HERMANO 2023

Noe Antonelli: -¿Cómo venís viendo el juego de Coti? Entró con los tapones de punta. ¿Es así como vos hubieras planeado un ingreso?

Julieta Poggio: -Yo creo que Coti tendría que haber aprendido un poquito de la entrada de Alfa, por cómo lo recibió la casa, así con los humos arriba. Yo me hubiera integrado un poquito más en la casa. Coti no va a poder jugar sola, en esta instancia. Necesita aliados. Y me parece que quemó un poquito sus fichas.

Georgina Barbarossa: -¿Por qué decís que quemó sus fichas?

Julieta: -Prometió que iba a entrar a jugar, que es lo que el público quiere ver, que sabe la clase que es de jugadora. Pero ya utilizó los recursos que podría utilizar más adelante, como los gritos falsos.

Noe: -También se mostró llorando. Se hacía la que lloraba para ganarse el cariño de las chicas…

Julieta: -Sí, ella puede hacerlo...

El Conejo: -Sí, está actuando.