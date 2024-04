A pocos días de haber ingresado a Gran Hermano 2023, Coti Romero pasó por el confesionario y reveló que está interesada en uno de sus compañeros: Bautista Mascia.

“Me gusta alguien, pero no... ¡la put… madre, se repite la historia acá! Tiene como pareja, o no sé si es pareja o qué, afuera; y yo no me quiero ganar ese hate (odio). Prefiero no meterme ahí”, se confesó la joven, que se había puesto de novio con Alexis “el Conejo” Quiroga en la edición anterior, en referencia a Bautista, que inició un romance con la exparticipante, Denisse González.

Bautista Mascia.

“Como que me llama la atención y en parte eso me gusta porque también siento que me saca un poco del juego, a veces. Justamente, quiero tratar de que él empiece a jugar un poquito más”, agregó.

Tras escucharla, Gran Hermano adivinó a quién se refería la jugadora: “Creo saber a quién te estás refiriendo. Vos dijiste que estabas jugando con él. Yo podría suponer que quizás te estás refiriendo a Bautista”.

“(Bautista) es muy inteligente y lee muy bien la casa, y eso creo que también fue como que lo que me hizo decir ‘Bueno, me llama la atención’. Si él avanza, por decirlo de alguna manera, listo, voy a soltarme un poquito más”.

“No, pero por favor no me quemen así. Y eso que yo afuera dije ‘Ay no, este chico no es ni en pedo’”, respondió Coti, algo colorada. Y cerró, sin vueltas: “Es muy inteligente y lee muy bien la casa, y eso creo que también fue como que lo que me hizo decir ‘Bueno, me llama la atención’. Si él avanza, por decirlo de alguna manera, listo, voy a soltarme un poquito más”.

¡Epa!

COTI ROMERO ADELANTÓ SU NUEVA ESTRATEGIA TRAS INGRESAR A GRAN HERMANO 2023

A poco de haber regresado a Gran Hermano 2023 y sorprender a todos con su ingreso, Coti Romero volvió a hablarle a las cámaras a solas para compartir con sus seguidores su nueva estrategia dentro del reality de Telefe.

“Acabo de mentirle a Zoe (Bogach) diciéndole que escuché un grito, que yo estaba sola en el patio y que escuché un grito, dándole a entender que la hizo ella”, comenzó diciendo la joven, tal como se pudo ver en el video que compartió la cuenta de Instagram @telefe.

Foto: Captura de video de Instagram (@telefe)

“Al final, ella me terminó diciendo que la hizo Florencia (Regidor), que puede ser mentira, pero sigo entre ellas dos. Ya quedan menos en la casa, y me estoy ganando la confianza de ella para jugar con eso. Yo arranqué a jugar con ‘Los Bro’”, agregó.

Y cerró, sin vueltas y muy segura de sus futuros movimientos en la casa: “Nico (Grosman) no entiende y tiene otro estilo de ‘juego’, Bauti (Mascia) es muy inteligente y le tengo fe que va a arrancar a jugar, y el Chino (Martín Ku) ya sabemos que juega”.