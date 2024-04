La obsesión de Furia por ganar Gran Hermano 2023 se puso otra vez en evidencia, cuando primero terminó su romance con Mauro Dalessio y luego le propuso que sedujera a Coti para utilizarla en beneficio propio, a cambio de dinero.

“Vos tenés que aprovechar, ya que la mina está así. Tipo, con su con… caliente, con vos y con Nico. Tienen que saber, tienen que absorber el conocimiento”, Juliana Scaglione a Mauro delante del resto de sus compañeros en pleno comedor.

Ante la perplejidad del exrugbier, Virginia Demo abogó por el amor, pero Furia enfatizó con frialdad: “No es mi novio, ¿verdad? Eso es juego. Vos podés hacer lo que vos quieras acá. (…) Yo no vine a buscar novio acá, vine a entrar en la final”.

Entonces, Mauro reaccionó enfático: “Yo aprovecho lo que se me canta a mí. No lo que me decís vos”.

En otro momento Furia arremetió contra Constanza Romero: “Ya sé que a esta piba la metieron por algo. Entonces, ya veo que le estás jodiendo a Flor (con Nico). A mí no me va a joder”.

Algo con lo que Mauro coincidió, pero se mantuvo firme: “La tipa esta entró claramente desestabilizando a todos por lo que es afuera, lo que sabemos. Y yo sé que me está buscando. Voy a tener un mejor con las pibas, pero nunca va a pasar más de eso. Y segundo, menos que menos voy a jugar con ella”.

LA PROPUESTA INDECENTE DE FURIA A MAURO SOBRE COTI ROMERO

Furia: -¿Qué mejor que hacerse el amigo con derecho a roce que otra cosa? Ahí está, te fue más explícita.

Mauro: -No, pero a mí no me gusta. Si usted me quiere usar como caballo de Troya para ir y conquistar... no, conquistarla es un montón. Esperá. Que se enganche y qué sé yo y después... no. Disculpame, pero no. Está todo bien, pero no. ¿Por qué no lo hace otro? No.

F: -Yo también lo puedo hacer.

M: -Bueno, hacelo.

F: -No, no quiero.

M: -Bueno, yo tampoco. ¿Viste qué fácil? Si yo hago eso, ¿vos qué vas a hacer? ¿Puedo seguir estando con vos? ¿Qué hago yo?

F: -No sé, creo que vas a llegar... O sea, vas a llegar a una instancia en la que yo no debería aparecer ahí ya. Ella lo que quiere es que a mí me moleste. Quiere que a Flor le moleste. ¿Entendés? Quiere justo eso, molestar. (…) Si yo gano el juego, 30 millones son míos, 10 son para mi hermana y el resto son tuyos. ¿Listo?

M: -Esperá a ver si la piba hace algo. Esperá. Es obvio que va a hacer algo. Bueno, si hace algo, te voy a ir a hablar a vos. Sí. Y la usamos.

F: -¿Te gusta la idea? ¿No te parece mal?

M: -A ver, no. Éticamente, la verdad que no me parece. Yo quiero ver cómo actúa la mina también.

F: -Vos sentate cuando comas al lado de ella. Me siento al lado y le digo, “chiqui, ¿te caben los tríos?” Al toque.

M: -¿Hacemos esa?

F: -Sí, sí, sí, de una.

M: -Listo, hacemos esa. Sí.

F: -Y le digo, “y no, porque veo que estás bastante rompiéndole las bolas a mi chico, y si te gusta tenés que entrar también”. Corta.