A dos meses de la escandalosa separación de Nicki Nicole y Peso Pluma, Bautista Mascia se enteró en Gran Hermano 2023 de la ruptura y reaccionó sin filtros.

Mientras sonaba una de las canciones más populares del cantante mexicano, el participante de Uruguay expresó su indignación por la deslealtad de Peso Pluma a la cantante argentina.

“¡Qué hijo de puta! ¡La cagó! ¿Por qué?”, dijo Bautista, luego de enterarse de los hechos. Y agregó, con bronca y bancando con contundencia a Nicki: “Pluma, ¡no entendés nada! ¡Loco!”.

Nicki Nicole terminó su noviazgo con Peso Pluma el 13 de febrero, luego de enterarse de una infidelidad. Coti Romero y Florencia Regidor estaban afuera de GH cuando se produjo la escandalosa ruptura. ¿Ellas filtraron la información del afuera que indignó a Bautista?

ASÍ ANUNCIÓ NICKI NICOLE SU SEPARACIÓN DE PESO PLUMA

Nicki Nicole le puso fin al noviazgo con Peso Pluma luego de que se hiciera viral un video del mexicano con otra mujer, de la mano, paseando por Las Vegas.

De armas tomar, la rosarina terminó la pareja en el acto: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”, escribió Nicki en su red.

Y agregó: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.