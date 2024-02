A tres días de ponerle punto final a su noviazgo con Peso Pluma, Nicki Nicole reapareció en su canal de difusión en Instagram con un especial mensaje para sus fans.

“Una vez más, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Los quiero mucho”, expresó la cantante rosarina, curando su corazón con la contención de sus seguidores tras la viralización de un video del mexicano con otra mujer en Las Vegas.

Horas antes, Nicki también se había reportado en su red social para brindarle su apoyo a Lali Espósito, quien se convirtió en el blanco del presidente Javier Milei por expresar su ideología política, opuesta a la del mandatario argentino.

“Siempre con vos, Lali”, le escribió Nicki en una historia de Instagram junto a fotos cómplices con su colega.

EL COMUNICADO CON EL QUE NICKI NICOLE ANUNCIÓ SU SEPARACIÓN DE PESO PLUMA

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”.

“Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki en una historia que subió a su red social, un día antes de San Valentín mientras el video de Peso Pluma con otra mujer era viral en las redes y en los medios de comunicación.