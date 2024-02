Algunos días atrás, Flor Vigna (29) publicó un comunicado explicando brevemente que se había separado de Luciano Castro a fines de diciembre, aunque sin especificar las causas, pese a los muchos desencuentros que había tenido con el actor por problemas con su familia.

De todas formas, Flor sí contó en la intimidad por qué decidió romper la pareja que había conformado con el actor de 48 marzos en 2022, luego de la separación de él de Sabrina Castro, con quien tiene dos hijos: Fausto y Esperanza.

Fue en Poco correctos (eltrece)Virginia Gallardo contó que pudo hablar con Flor Vigna gracias a su relación íntima. “No está pasando por un buen momento, a excepción de lo profesional, que va encontrando su rumbo”, señaló la ex Socios del espectáculo.

QUÉ DIJO FLOR VIGNA SOBRE SU RUPTURA CON LUCIANO CASTRO TRAS CASI DOS AÑOS DE AMOR

Entre varios comentarios sobre los pormenores de la relación entre el actor y la cantante, Gallardo especificó: “Fundamentalmente, se separa por la edad y por problemas personales de él con su familia, que evidentemente le han pesado”.

A todo esto, Virginia sumó todos los rumores que se sumaron a esta separación en la última semana cuando Mimi Alvarado la involucró en un supuesto affaire con Pedro Alfonso, y reveló que la joven se fue de vacaciones a La Patagonia para alejarse de todo.

“Sentí que se quería aislar y no hablar”, dijo Virginia, y explicó que la cantante no quiere dar móviles. “La novedad es el refugio de Flor Vigna post crisis existencial. Me dijo ‘No quiero estar, no quiero ver, quiero tomarme mi tiempo para dedicarme a la música”, agregó la panelista invitada.

