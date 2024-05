Desde que Luciano Castro se separó de Florencia Vigna todas las miradas están puestas en Sabrina Rojas, la madre de Esperanza y Fausto, para saber si hay o no chances de reconciliación luego de 12 años de matrimonio dada la buena onda que tienen.

Y si bien la conductora de Pasó en América descartó de plano volver con el protagonista de El Beso, explicó la complicidad que mantienen: “Cuando estamos en parejas es verdad que se nos hace un poco más difícil”.

“Primero porque tal vez tengo más ganas de estar con mi novio que con Luciano. Y segundo porque a veces las parejas no lo entienden y somos más personas las que tenemos que coincidir con horarios, qué sé yo”, continuó en Socios del Espectáculo.

Luciano Castro y Sabrina Rojas.

En ese punto enfatizó: “Ahora que estamos solos hace un tiempo fluye más. Ya no dependemos de preguntarle al otro”.

De hecho, Sabrina Rojas elogió sugestiva la personalidad de Luciano Castro: “El gordo está en su mejor versión ahora, era peor”.

SABRINA ROJAS CONFESÓ CUÁNTO SUFRIÓ LA SEPARACIÓN DE LUCIANO CASTRO

“Me di cuenta de que se me ha ido el amor después de que nos separamos. Yo me separé con un dolor... Yo sentía que no me iba a poder volver a enamorar. Sí, yo me separé sintiendo que lo amaba”, blanqueó.

Entonces reveló: “Y me di cuenta después a los meses que ya no lo amaba. Que en realidad era el proyecto de familia lo que yo amaba”.

Al final, Sabrina Rojas también describió a Luciano Castro como “llorón y nostálgico” durante el duelo por el divorcio.

