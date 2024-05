Juliana “Furia” Scaglione estalló contra Mauro Dalessio, el perrito Arturo se asustó y Gran Hermano 2023 la sancionó. En este contexto, Gastón Trezeguet opinó sobre la participante, que no es la primera vez que estalla en la casa contra alguno de sus compañeros.

“Qué feo verla así a Furia... No da... Espero que cambie de actitud”, expresó el panelista que, en general, se muestra a favor de Furia, a pesar de protagonizar polémicos idas y vueltas con los participantes que suelen ser muy comentados en redes sociales.

Sorprendidos, los usuarios de X lo fulminaron. “Te diste cuenta tarde hermano, hace cinco meses que estás aplaudiendo a la acosadora de la serie de Netflx” y “Siempre fue así, Gastón, dale... Solo que fingen demencia como siempre”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

LA PREGUNTA AL HUESO DE SANTIAGO DEL MORO A MAURO DALESSIO EN GRAN HERMANO 2023

Luego de que Santiago del Moro sorprendiera a los participantes con su presencia en la casa de Gran Hermano 2023, el conductor puso en aprietos a Mauro Dalessio al preguntarle en vivo si está enamorado de Juliana “Furia” Scaglione.

“¿Estás enamorado de Juli o no?”, quiso saber el conductor del reality de Telefe despertando una sonrisa incómoda de Juliana. Y, tras una breve pausa, el jugador se sinceró: “La verdad que es alguien que yo quiero mucho, me gusta, es alguien que me ayudó un montón acá y la aprecio”, comenzó diciendo.

“Es una mujer fenomenal. Tiene un montón de cualidades que a mí me ayudaron acá también a mejorar por mí mismo. Tenemos nuestros encontronazos, pero son todo también parte de lo que somos los dos”, agregó. Y Furia cerró, picante: “Es show lo que vino a buscar”.