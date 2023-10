Jésica Cirio tuvo un mano a mano con Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi donde lloró por el momento que vive, tras el estallido del escándalo judicial de Martín Insaurralde y Sofía Clerici. Allí se lamentó en cómo se enteró de todo y cargó sobre la pelea que mantuvieron.

JÉSICA CIRIO CONTÓ QUÉ MARTÍN INSAURRALDE LA BLOQUEÓ TRAS CUESTIONARLO POR EL ESCÁNDALO

Georgina:- ¿Él que te dijo? No puedo creer que una persona sea tan imbécil, perdón. Mostrar todo lo que mostró. Es una osadía y una falta de respeto a toda la República Argentina.

Jésica:- Se enojó, me bloqueó y no hablamos más. Así fue.

G:- ¡¿Él se enojó?! ¿Vos le pediste explicaciones?

J:- Sí, por supuesto.

G:- ¿Y qué te dijo?

J:- No me las dio.

G:- ¿No te dio ningún tipo de explicación?

J:- Nada.

G:- Vos le dijiste “¿sos un ridículo con todo lo que has hecho, esto es una estafa?”

J:- Creo que fue un tono más alto.

G:- Una estafa para vos y para todo el país.

J:- Después de eso me descompensé. Fue muy fuerte ver todo eso y que todo ese sueño de tantos años, que te lo derriben y no saber dónde estás parada. Uno no sabe dónde está parada.